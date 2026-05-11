Колишній нардеп, звинувачений в держзраді, отримав нову підозру від СБУ за "підривну діяльність"

Служба безпеки України повідомила про ще одну підозру Євгену Мураєву. Спецслужби зібрали нові докази підривної проросійської діяльності ексдепутата.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про підозру ексдепутату від проросійських сил СБУ повідомила у власних соцмережах.

Дивіться також СБУ зробила російський парад на 9 травня жалюгідним, – експерт

Що відомо про підозру Мураєву?

Служба безпеки повідомила, що зібрала нові докази підривної діяльності політика. Після початку повномасштабної війни колишній депутат виїхав з України й продовжив поширювати прокремлівські наративи.

В інтерв’ю називав російську агресію проти України "внутрішнім громадянським конфліктом".

Розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, намагався дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Закликав українців скласти зброю.

Виправдовував окупацію української території.

Також експолітик активно використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні в інтересах країни-агресорки.

Слідчі СБУ повідомили Мураєву про підозру за частинами 1 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України.

Як вказали в Офісі Генпрокурора, підставою для підозри стало інтерв’ю на YouTube-каналі, оприлюднене у січні 2025 року. Під час розмови екснардеп заявив, що "його батьківщина - СРСР". Також він назвав війну в Україні "громадянською", заявивши, нібито воюють громадяни однієї країни. У цьому ж інтерв’ю він намагався перекласти відповідальність за початок війни з Росії на Україну. Експолітик стверджував, що країну-агресорку нібито "втягнули у цю війну". Колишній регіонал також поширював кремлівську пропаганду у власному Telegram-каналі.

Зверніть увагу! Євген Мураєв – колишній народний депутат України від проросійських "Партії регіонів" (2012 – 2014) та ОПЗЖ (2014 – 2019). У 2018 створив власну партію "Наші". Мураєв виїхав з України у 2022 році, певний час переховувався у Відні. Він перебуває у розшуку за державну зраду та розпалювання національної ворожнечі. У власних дописах він розповідав, що Україну нібито втягнули у війну зовнішні сили, уникав факту російської агресії, окупації території України.

Що відомо про держзрадників України?

Ще один нардеп, Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді і який перебуває у СІЗО, продовжував поширювати антиукраїнські матеріали. Правоохоронці з'ясували, що Дубінський поширював пропагандистські та антиукраїнські меседжі під час зустрічей з адвокатами.