Пішов з життя заслужений художник України Євген Удін

Євген Удін помер у віці 89 років. Понад 60 років митець жив і творив у Тернополі, де також очолював місцеве відділення Спілки художників України.

Про трагедію повідомив мер Тернополя Сергій Надал у своїх соцмережах.

Що відомо про Євгена Удіна?

Євген Удін був не лише художником, а й графіком, педагогом. Він проілюстрував та оформив понад 120 книг для видавництв України. З 1961 року мешкав у Тернополі, був почесним громадянином міста.

Понад пів століття його акварелі та графіка зберігали обличчя Тернополя – кожну вулицю, кожен фасад, кожну деталь, яку інші могли б і не помітити. Він малював місто – і вчив бачити його інших. Через його студії, майстер-класи та пленери пройшли покоління тернопільських митців,

– пише у своїх соцмережах Сергій Надал.

З 1961 року Євген був учасником художніх виставок в Україні та за кордоном: У Болгарії, Канаді, Польщі, Румунії, Росії, Словаччині, США, Японії та інших країнах. У 1983 – 1992 він був головою Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України. Після початку російсько-української війни митець допомагав армії, передаючи кошти від продажу своїх робіт тернопільській 44-й артилерійській бригаді.

У вівторок, 21 квітня, о 13:00 відбудеться похорон.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, близьким, учням і друзям. Світла пам’ять.

