Пішов з життя заслужений художник України Євген Удін
- Євген Удін, заслужений художник України, помер у віці 89 років у Тернополі.
- Він проілюстрував понад 120 книг, був почесним громадянином Тернополя і допомагав армії, передаючи кошти від продажу своїх робіт.
Євген Удін помер у віці 89 років. Понад 60 років митець жив і творив у Тернополі, де також очолював місцеве відділення Спілки художників України.
Про трагедію повідомив мер Тернополя Сергій Надал у своїх соцмережах.
Що відомо про Євгена Удіна?
Євген Удін був не лише художником, а й графіком, педагогом. Він проілюстрував та оформив понад 120 книг для видавництв України. З 1961 року мешкав у Тернополі, був почесним громадянином міста.
Понад пів століття його акварелі та графіка зберігали обличчя Тернополя – кожну вулицю, кожен фасад, кожну деталь, яку інші могли б і не помітити. Він малював місто – і вчив бачити його інших. Через його студії, майстер-класи та пленери пройшли покоління тернопільських митців,
– пише у своїх соцмережах Сергій Надал.
З 1961 року Євген був учасником художніх виставок в Україні та за кордоном: У Болгарії, Канаді, Польщі, Румунії, Росії, Словаччині, США, Японії та інших країнах. У 1983 – 1992 він був головою Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України. Після початку російсько-української війни митець допомагав армії, передаючи кошти від продажу своїх робіт тернопільській 44-й артилерійській бригаді.
У вівторок, 21 квітня, о 13:00 відбудеться похорон.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним, близьким, учням і друзям. Світла пам’ять.
Кого з відомих людей нещодавно втратила Україна?
18 квітня у Києві стався теракт, внаслідок якого загинув музикант Ігор Савченко з гурту "Друге Сонце". У нього лишилися дружина і донька.
У вівторок, 21 квітня відбудеться похорон режисера Ігора Малахова. Він загинув 29 грудня 2023 року під Авдіївкою, і з того часу вважався зниклим безвісти.
18 березня у Куп'янську-Вузловому загинув стендап-комік та військовослужбовець Артур Петров. Церемонія прощання відбулась у Києві, де були присутні рідні, колеги та друзі, які згадували його як добру людину та фахового військового.