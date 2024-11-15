"Перевзувся" просто у залі суду: нардеп Шевченко назвав Лукашенка ворогом

Нардеп Євгеній Шевченко, якого 14 листопада затримали за підозрою у державній зраді, раптом "перевзувся" у залі суду. Там йому у п'ятницю, 15 листопада, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 січня.

Шевченко успішно вів бізнес у Білорусі, але після вручення йому підозри назвав Лукашенка ворогом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Obozrevatel.ua.

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Чому їздив до Лукашенка – "не ваше діло"

Попри свій успішний бізнес у Білорусі, нардеп Шевченко вирішив у залі суду назвати Лукашенка ворогом і сказав, що в "ніяких" стосунках із білоруським диктатором.

"Звичайно, він ворог нашої держави. Ви цього не знаєте?" – сказав депутат.

На питання журналістів, чому їздив до нього, відповів, що "не ваше діло".

А ще заявив про свою невинуватість, а справу проти нього назвав "якимось непорозумінням". Тепер нардеп сподівається на "інтелектуальну дискусію" і "цивілізований процес".

Нагадаємо, що ДБР вдалося встановити, що народний обранець Шевченко ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав завдавати шкоди нашій обороноздатності та інформаційній безпеці країни. Зокрема, у 2021 році він заперечував присутність загрози від Росії з території Білорусі.

Окрім того, Шевченко був частим гостем у Мінську. Він зустрічався там із бізнесменами та політиками, зокрема, із самим Лукашенком.

А ще нардепу вдавалося там "непогано робити бізнес" та заробляти чималі статки. Він "наторгував" приблизно 1,5 мільйона євро чистого прибутку, але в Україну ввіз лише 500 тисяч євро, бо решту суми заблокував банк.