Євро зрівнявся з доларом: що це означає і чому це так погано

Днями співвідношення курсу долара до євро досягло небаченої позначки, що як економічний маркер привернуло до себе велику увагу представників різних сфер бізнесу.

Євро вперше за 20 років коштує дешевше за долар. Весь цей час євро був основною резервною світовою валютою після долара. У зв'язку з тим, що курс пішов униз – інші валюти можуть почати претендувати на посаду резервної світової. Але поки що не зрозуміло які, можливо, це буде фунт. Наприклад, як це було на якийсь час.

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Чому це погано?

Бо таке ціноутворення на європейську валюту свідчить про стан економіки європейських країн. Багато країн у передчутті досить серйозної кризи, яка може початися і яку чекали ще під час коронавірусу. Але, за фактом, за рахунок друкування грошей та адміністративних заходів ситуацію утримали: стимулювали бізнес у той час, як він зупинився. У Євросоюзі просто виплачували тобі виторг, який у тебе був до корони, щоб ти не закривав бізнес.

Тому курс євро сьогодні це показник стану економіки та показник ціноутворення на гроші. Оскільки облікові ставки підвищуються і фінансування, лізинги, кредитування починають коштувати дорожче. Якщо ще півтора року тому було 2,5 та 3,5 відсотка на гроші, то сьогодні в Європі ми вже бачимо п'ять плюс проценти річних. І це нічого доброго не обіцяє.

Тобто подорожчання грошей – це подорожчання продукції та собівартості.

Плюс у виробників, які використовують комплектуючі з Китаю, США та інших країн, та розраховуються іншою валютою – швидше за все буде подорожчання собівартості та закупівельної вартості для деяких комплектуючих. Як наслідок – подорожчає товар. І це вже видно за деякими європейськими виробництвами, які за останні 2 місяці вже щонайменше один раз піднімали ціну на свою продукцію в євро, тож це поганий знак.

Але з іншого боку, це може дати можливість тим, хто сконцентрований на європейському виробництві отримати собі нову конкурентну перевагу у вигляді ціни.

Європа та Штати включили друкарський верстат

Мій прогноз: євро торкнеться точно нуль дев'ять доларів за ціною, можливо буде навіть 0,85. Може навіть 0,8. Тобто це за фактом до 20% дешевше, ніж американська валюта. І наслідки цього будуть дуже суттєвими і для Європейського союзу, і для країн сателітів, зокрема для України.

Всі проблеми, з якими ми зараз стикаємося, були народжені ще під час локдаунів корону кризи. Тоді розірвалися ланцюжки поставок, обсяги виробництва впали – заводи було зупинено у Китаї, США, Європі. І наздогнати докороновірусний об'єм, щоб продовжити темпи зростання неможливо. Навіть якщо завод працюватиме на 100 на 105% - щоб надолужити колишні обсяги знадобиться років п'ять. Отже, уникнути кризи не виходить і були включені друкарські верстати в США та Європі. З чим і пов'язані супер великі цифри щодо інфляції у цих регіонах.

Багато безкоштовних грошей, які були виплачені підприємцям, у той час, як вони зупинили свою діяльність, призвело до того, що гроші знецінилися. А це зокрема призвело до скорочення персоналу.

Ми вже бачимо кейси, як Тесла скорочує до 10% робітників. Великі компанії втрачають вартість, ми бачимо, як S&P падає, як впали ринки криптовалют. Тобто вже відбуваються певні рухи зі спалювання грошових мас – і це суто природне явище, коли надлишок грошей просто спалюють.

Штати намагаються це робити адміністративними методами, щоби утримати інфляцію. Але поки що не дуже виходить, через це ми побачимо посилення кризи та низький курс євро. І це найменше з того, що може бути. Підняття облікових ставок, подорожчання грошей, подорожчання продовольства, подорожчання енергоносіїв – це такі кроки. Т.к. Європа імпортує енергоносії ззовні, більша частина яких закуповується не за європейську валюту і ціни підніматимуться. Бензин, нафта та газ для Європи подорожчають, що спричинить збільшення собівартості виробництва, зарплат, інфляцію. Одним словом процес обіцяє довготривалі проблеми, які складно буде вирівняти.

Як нестабільність відбивається на IT сфері України

Для IT сфери ситуація з таким курсом виглядає не дуже привабливо, оскільки певна частина експорту IT послуг та продуктів здійснюється на європейський ринок. У нас, як у компанії, є європейські контракти в євро, у наших друзів та резидентів асоціації є європейські контракти в євро, який дешевшає.

Так історично склалося, що українська економіка вважається більше у доларах, ніж у гривнях.А т.к. євро подешевшало –контракти подешевшали, рейти щодо долара подешевшали - це може призвести до того, що можуть впасти годинні ставки оплати праці для співробітників. Або можливий другий варіант – подорожчання рейтів до євро, але тут ми конкуруємо з Польщею та Румунією, які рейти швидше за все утримуватимуть. Я не думаю, що це сценарій є реальним.

Ми можемо навіть побачити на ринку зменшення ставок та оплати праці за IT сферою через те, що євро дешевшає, а контрактів у цій валюті дуже багато. А компенсувати за рахунок підвищення ціни неможливо – т.к. можна втратити контракти.

Ми дуже близько конкуруємо з Хорватією, Румунією, Польщею, Словаччиною, і якщо ми піднімемо рейти – європейські замовники перефокусуються на європейські країни.

Яку модель поведінки у бізнесі зараз краще використати, щоб ефективно пережити кризу

Насправді в кризовий час можна заробляти навіть більше, ніж звичайно. Я бачу по Євросоюзу очікування кризи і ніхто не робить жодних глобальних проєктів – усі побоюються знецінення валюти. Бізнес інертний. А насправді дуже великі можливості відкриваються у зв'язку з тим, що курс показує негативну динаміку по відношенню до долара. Товари з Євросоюзу, які вже можна резервувати собі та контрактувати - можна продавати до європейських країн, США, країн Латинської Америки, Китаю і зараз отримати екстра маржу.

Також класний потенціал для експорту автомобілів із Євросоюзу, оскільки там є певний дефіцит. У цій темі також можна досить добре отримати додаткову маржу за рахунок того, що євро впало. У той же Дубай продавати автомобілі, обладнання, техніку. Можливо, це навіть телекомунікаційне обладнання, яке теж по відношенню до інших валют подешевшало.

Бізнес модель поведінки має бути активною, щоб швидше реагувати на ціноутворення. Бо будь-якої миті можна втратити гроші, якщо ти укладаєш невдалий контракт. Плюс можна зараз вже наймати людей на 8-10-15% дешевше в Європейському союзі, Тому якщо ви робите якийсь сервіс, консалтинг, тек консалтинг, продукт - то в принципі, навіть є сенс переводити в Європу частину персоналу, так як витратна частина зменшилась.

Тож чудова нагода робити бізнес, але бути обережнішою, тому що можна укласти контракт і європейська валюта подешевшає до 0,85, наприклад, і тут уже можна трохи не вгадати з курсом і потрапити на курсову різницю або як мінімум недозаробити. Тому моя рекомендація - бути активнішим, можливостей величезна кількість і їх не можна упускати.