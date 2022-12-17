Приголомшлива цифра: скільки українців взяли участь у голосуванні під час відбору на Євробачення

Цьогоріч українці могли проголосувати за своїх улюбленців на Нацвідборі винятково у застосунку Дія. У Мінцифри озвучили, скільки людей долучилися до обрання виконавця, що поїде на Євробачення-2023.

Після оголошення результатів голосування журі та суддів стало відомо, що гурт TVORCHI представить Україну на пісенному конкурсі в місті Ліверпулі, що у Великій Британії. Важливо, що цьогоріч в голосуванні взяло участь понад 150 тисяч людей.

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Голосування тривало протягом години

Всього 60 хвилин було в українців, аби обрати представника нашої держави на пісенному конкурсі. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що кількість людей, що долучилась до глосування, просто неймовірна.

Понад 166 тисяч українців протягом години проголосували в Дії за кандидата на Євробачення-2023. Неймовірний результат,

– написав Федоров.

Окрім того, кожен громадянин України може зайти у застосунок і сам переконатися, що цифра, яку озвучив Федоров, є правдивою.



Скільки людей проголосувало на Нацвідборі / Скриншот з Дії

У травні понад мільйон українців дивилися Євробачення 2022, що відбувалось у Турині, за допомогою Дії. А у листопаді понад 505 тисяч громадян обирали журі Нацвідбору.

Варто також сказати, що у своєму повідомленні очільник міністерства привітав гурт TVORCHI. Він сподівається, що травні 2023 хлопці потужно представлять Україну в Ліверпулі, і вся країна за них вболіватиме.

Що відомо про переможців Нацвідбору

Гурт TVORCHI поїде в Ліверпуль зі своєю піснею Heart Of Steel. Варто зауважити, що це хлопчачий дует, який заснували у 2018 році його учасники Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Цікаво, що вони мають освіту фармацевтів, адже навчалися у Тернопільському національному медичному університеті імені Горбачевського.

Окрім того, варто згадати, що раніше TVORCHI також намагалися перемогти у Нацвідборі на Євробачення-2020 з піснею Bonfire. Однак тоді, очевидно, юнакам забракло підтримки журі та глядачів, аби поїхати в Нідерланди. Перемогу, до речі, на Відборі-2020 здобули усім відомі Go_А.