Євробізнес ініціює мораторій на підвищення залізничних тарифів в Україні

Компанії і підприємства, що працюють в Україні, вже відчули негативний ефект від попередніх ініціатив залізничного держмонополіста ПАТ "Укрзалізниця" у сфері тарифної політики.

Про це йдеться в листі Європейської бізнес-асоціації ЄБА і адресованому в. о. генерального директора УЗ Євгену Кравцову та голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіній, повідомляє "Мінпром".

Зокрема, з 31 жовтня 2017 р. на 15% підвищено тариф на вантажоперевезення, з 19 лютого змінена процедура визначення плати за використання вагонів УЗ – в результаті чого витрати вантажоперевізників зросли на 30-35%.

В обох випадках втрати бізнесу від ініціатив УЗ оцінюються ЄБА за 6,5 млрд грн. Далі з 27 липня УЗ ввела нові ставки за використання своїх вагонів – що призвело до втрат бізнесу на 1,3 млрд грн. Таким чином загальний тариф на вантажоперевезення вже виріс на 25%, за оцінками ЄБА.

"На нашу думку, це не узгоджується із задекларованими намірами про мораторій на подальше підвищення тарифів в 2018 році", – підкреслюють в Європейській бізнес-асоціації.

На її думку, нові пропозиції УЗ про уніфікацію тарифів на перевезення різних видів вантажів є ще одним кроком на шляху до перманентного підвищення тарифів держмонополістом.

Наголошується, що через це витрати українських підприємств на перевезення залізорудної сировини зросте на 350 млн грн. у рік, на перевезення енергетичного вугілля – на 600 млн грн.

У цілому невиконання плану капітальних інвестицій та незбалансоване підвищення залізничних тарифів з боку УЗ вже обійшлося українській промисловості в додаткові 19 млрд грн. При цьому, отримавши колосальні додаткові кошти, держкомпанія не може вирішити проблему з дефіцитом локомотивів для перевезення промислових вантажів, підкреслюють в ЄБА.

У зв'язку з цим Європейська бізнес-асоціація просить Державну регуляторну службу і "Укрзалізницю" оголосити мораторій на підвищення вантажних тарифів до створення національної комісії регулювання транспорту – незалежного органу, який буде регулювати тарифну політику, в т. ч. у сфері залізничного транспорту.