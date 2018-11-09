"Євробляхи" – шлях до екологічного лиха в Україні

Впродовж останніх днів топ-темою українських ЗМІ є так звані "євробляхи". Верховна Рада прийняла законопроекти про розмитнення автомобілів в Україні. Власникам авто на єврономерах доведеться вирішити – вивозити машину за межі України або платити податки.

Нові правила обурили "євробляхарів", почались масові протести. Але чомусь усі шукають лише економічне рішення даної проблеми. Проте глобальне питання екологічної безпеки практично не обговорюється. Та екологи вже б'ють на сполох. Адже старі авто – це прямий шлях до екологічного лиха.

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"Після довгих суперечок та обговорень Верховна Рада України таки прийняла два законопроекти (№ 8487 і № 8488) про розмитнення автомобілів в Україні", – каже голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Максим Фролов.

За чинним українським законодавством, витрати на розмитнення імпортованої машини – це сума трьох обов'язкових платежів – акцизного податку, ввізного мита –10%, а також податку на додану вартість – 20% від суми вартості авто, акцизу та ввізного мита, – відзначає експерт.

"І не потрібно спекулювати чутками і кричати, що по всьому світі немає таких стягнень, – продовжує Фролов. – Аналогічний принцип митного оформлення повністю або частково застосовується по всій Європі для розмитнення автомобілів, ввезених на територію ЄС з інших країн світу. Що стосується переміщених транспортних засобів, наприклад, з Німеччини до Литви або Румунії, такі авто не потребують митного оформлення. За принципами ЄС, Європа є єдиною митною територією, де не передбачено ввізне мито, а решта податків і зборів встановлюється та справляється за внутрішніми правилами кожної окремої держави".

Для прикладу, у Польщі акцизний податок справляється з усіх ввезених на територію авто. У той час як ПДВ (в розмірі 23%) сплачується з нових, комерційних і ввезених з-за меж ЄС машин. І не сплачується з транспортних засобів, ввезених з будь-якої країни Європи для особистого користування. Міністерство фінансів Польщі вже неодноразово подавало на розгляд польського парламенту пропозиції щодо змін підходів обчислення діючого акцизу.

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На даний час його розмір залежить лише від вартості авто. Але, на відміну від українських парламентарів, польській уряд пропонує брати до уваги також екологічні та вікові показники. Польща прагне стимулювати оновлення автомобільного парку країни та мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.

В Молдові та Грузії також використовують акциз, аби врегульовувати ситуацію. В Молдові, окрім суворого акцизу на старі авто, додатково діє заборона на ввезення машин віком понад 10 років.

Максим Фролов зазначає, що для покращення екологічної ситуації в країні, Німеччина та Румунія стимулюють придбання своїми громадянами новіших і більш екологічних авто, шляхом надання бонусів і субвенцій. З 2016-го року кожен житель Німеччини може отримати 3-4,5 тисячі євро на придбання гібридного або електричного транспортного засобу.

До речі, в Німеччині одним із найдорожчих є екологічний податок. Приблизно 1,5-2 тисячі євро в рік може обійтись користування старою автівкою. Слід звернути увагу і на наших найближчих сусідів.

Яким є екологічний податок країн-сусідів

Так, з 2017-го року в Румунії стартувала трирічна державна програма оновлення автопарку країни. Тамтешні власники авто, вік яких сягає понад 8 років, можуть отримати на утилізацію старого автомобіля в разі придбання нової машини, (рівень викидів CO2 якої не перевищуватиме 130 грам/кілометр) – 1500 євро.

А за умов купівлі авто, рівень викидів CO2 якого не перевищуватиме 98 грам/кілометр – 1750 євро. Даною програмою передбачено також надання субвенцій в розмірі 10 тисяч євро на придбання електромобілів, а також 4500 євро на купівлю автомобілів гібридів.

"Цивілізований світ вже давно б'є на сполох через шкідливі викиди в атмосферу вбивчих газів старих автомобілів. В Україні це питання поки що стоїть у заторі, – наголошує Максим Фролов. – Хоч вихід є, адже екологи пропонують просте рішення даної проблеми: дозволити пільгове розмитнення авто після техобслуговування, тобто після замірів забруднення із вихлопної труби автомобіля. Гази, які виділяються внаслідок спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, містять більше 200-т найменувань шкідливих речовин.

У цьому списку присутні також токсичні канцерогени, що підвищують ймовірність виникнення злоякісних пухлин. Вплив вихлопних газів виражається дихальною недостатністю. Гази здатні викликати атеросклероз судин головного мозку. Іноді у людини виникають захворювання серцево-судинної системи".

За статистикою, від негативного впливу вихлопних газів найчастіше страждають водії і пасажири, зокрема через тривале перебування у корках. Прикро, що з пішоходів найбільш уразливі діти.

Адже концентрація шкідливих речовин відбувається у приземних шарах, на рівні дихання дитини. Лікарі наголошують, що вихлопні гази значно знижують інтелект дитини і погіршують пам'ять. І саме ввезений з-за кордону автомобільний мотлох, найбільше викидає у атмосферу вбивчих газів.

Якщо ситуацію із старими авто, ввезеними в Україну без належних досліджень не врегулюють, це може призвести до екологічного лиха в державі. Невже і на цей раз ми втратимо такий рятівний для України шанс?

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