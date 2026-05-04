Україна готова до відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС, — Зеленський

Україна найближчим часом має намір відкрити всі шість переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. Київ технічно готовий до цього.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про євроінтеграцію України?

У понеділок, 4 квітня, Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Політики обговорили питання євроінтеграції України.

Глава держави висловив сподівання щодо відкриття шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. За словами президента, технічно Україна до цього повністю готова.

Окремо Зеленський подякував Кошті за підтримку і особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакету підтримки на 90 мільярдів євро.

Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими,

– наголосив президент.

Цікаво! Політолог Вадим Денисенко в етері 24 Каналу заявив, що очікувати швидкого вступу України до ЄС не слід. Мовиться навіть не про вето Угорщини, а більше про позицію Німеччини та Франції. Лідери країн прямо кажуть про відсутність пришвидшеного сценарію для Києва. Водночас Денисенко пропонує розглянути можливість обмеженого членства в ЄС. За його словами, у такому варіанті є чіткий план вступу, тож саме така ідея може бути в рази конструктивнішою, ніж вимога прийняти Україну в Євросоюз уже найближчим часом.

Коли Україна може вступити до ЄС?

Зеленський припустив, що Україна може доєднатись до блоку 1 січня 2027 року. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував таку ідею та додав, що навіть із 1 січня 2028 року це нереалістично.

Канцлер закликав не формувати марних надій щодо швидкого вступу України до ЄС та наголосив, що членство неможливе під час війни.

Також Мерц зауважив, що Київ має виконати усі вимоги Євросоюзу, зокрема у сферах верховенства права та боротьби із корупцією.

Дещо раніше президент України наголошував, що Україна заслуговує на повноправне членство в ЄС, а не "символічне". Він вкотре зазначив, що саме Україна нині захищає свободу Європи .