Європа має розуміти: загравати з проросійськими політиками – це кликати "рускій мір", – Подоляк

Росія має власних агентів у Європі. Вона створювала прихильні до себе партії та давала їм гроші.

Про це 10 квітня заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що проросійські політичні діячі Європи є маргіналами.

До теми Орбан грає свою особливу гру, – аналітик про позицію Угорщини

За словами Подоляка, хоч проросійських політиків відтісняють, але вони попри все намагаються розколювати суспільства.

Євросоюз має розуміти: загравати з проросійськими політиками – це кликати "русский варварский мир" до Європи,

– наголосив радник.

Подоляк про ембарго

Хоч Європа підтримує Україну у боротьбі з російськими загарбниками, але досі не запровадила ембарго на російські енергоносії. Подоляк зазначив, що це незабаром таки станеться, оскільки стоїть питання – підтримувати цивілізаційний лад чи варварів.

Може зацікавити – активізація НАТО: дивіться відео