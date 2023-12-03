Товар спочатку потрапляє в держави, які не належать до західного світу або східного блоку, а потім реекспортом в Росію. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив 24 Каналу, чому Європа зберігає зв'язки з країною-окупанткою.
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Що відомо про взаємини Росії та Європи
Клочок наголосив, бізнесові контакти з Росією справді цікаві Європі, тому що ринки збуту поки не переорієнтувалися на якісь інші. А Росія залишається доволі потужним контрагентом, який готовий платити за послуги та товари.
У них багато грошей. Зокрема, з викопних джерел енергії. Якщо розглядати попередній рік, то лише Європейський Союз заплатив до скарбниці Росії понад 180 мільярдів євро за вугілля, газ і так далі,
– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Цифра велика, але значно менша за роки до повномасштабного вторгнення. Різниця скоро досягне майже 80%. Попри це, Росія спроможна зберігати можливості та потенціал, щоб впливати на економіку Європи.
Відтак формується зовсім інша позиція європейських політиків. Не можна виключати, що посадовці ЄС давно хотіли б говорити про замороження російсько-української війни, зменшення інтенсивності обстрілів України та переходу до іншої фази протистояння. І згодом говорити про зняття накладених санкцій на Росію.
Як росіяни запускають ІПСО
Клочок розповів, що зараз лунає багато розмов про мирні переговори. Тезу постійно запускають росіяни через засоби масової інформації на Заході й "нанизують" багато фактів з України.
Клочок про відносини Європи та Росії: дивитися відео
Приміром, заява Володимира Зеленського про посилення та прискорення будівництва фортифікаційних споруд буцім повинна означати, що українці зупиняють наступ і беруться до оборони. Далі з'являються коментарі українських генералів та політиків, які дуже гарно "підходять" до історії з ІПСО про мирні переговори з росіянами. Відтак формується несприятливе політичне інформаційне поле, а військовий контекст зникає з мережі.
"Прозвучала дуже цікава теза "ми перебуваємо на дні інформаційного протистояння". За місяць – два маємо прийти до усвідомлення необхідності єдності, як було з початком широкомасштабного вторгнення. Тоді у нас не було проблем і навіть політики утримувалися від критики", – зауважив Валерій Клочок.
Російський слід у Європі: головне
- Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що Угорщина не підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а також виділення їй 5 мільярдів євро до 2027 року.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує просування переговорів про майбутнє членство України в Європейському Союзі, вкотре давши зрозуміти, що його країна може стати головною перешкодою на шляху Києва щодо вступу до ЄС. Орбан давно "грає" на руку Росії та ще ніколи не ставала на бік України.
- З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску "Гребенне – Рава-Руська", "Корчова – Краківець", "Дорогуськ – Ягодин". 23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску "Медика" на території Польщі. Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда припустив, що за розхитуванням ситуації однозначно стоїть російська агентура.