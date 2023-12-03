Товар сначала попадает в государства, не относящиеся к западному миру или восточному блоку, а затем реэкспортом в Россию. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок предположил 24 Каналу, почему Европа сохраняет связи со страной-оккупантом.

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Что известно о взаимоотношениях России и Европы

Клочок подчеркнул, что бизнесовые контакты с Россией действительно интересны Европе, потому что рынки сбыта пока не переориентировались на какие-то другие. А Россия остается достаточно мощным контрагентом, готовым платить за услуги и товары.

У них много денег. В частности, из ископаемых источников энергии. Если рассматривать предыдущий год, то только Европейский Союз заплатил в казну России более 180 миллиардов евро за уголь, газ и т.д.

– объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Цифра большая, но значительно за годы до полномасштабного вторжения. Разница скоро достигнет почти 80%. Несмотря на это, Россия может сохранять возможности и потенциал, чтобы влиять на экономику Европы.

Следовательно, формируется совсем другая позиция европейских политиков. Нельзя исключать, что должностные лица ЕС давно хотели бы говорить о замораживании российско-украинской войны, уменьшении интенсивности обстрелов Украины и переходе к другой фазе противостояния. И впоследствии говорить о снятии наложенных санкций на Россию.

Как россияне запускают ИПСО

Клочок рассказал, что сейчас раздается много разговоров о мирных переговорах. Тезис постоянно запускают россияне через средства массовой информации на Западе и "нанизывают" многие факты из Украины.

Клочок об отношениях Европы и России: смотреть видео

К примеру, заявление Владимира Зеленского об усилении и ускорении строительства фортификационных сооружений будто должно означать, что украинцы останавливают наступление и берутся за оборону. Далее появляются комментарии украинских генералов и политиков, очень хорошо "подходят" к истории с ИПСО о мирных переговорах с россиянами. В результате формируется неблагоприятное политическое информационное поле, а военный контекст исчезает из сети.

Обратите внимание! 30 ноября Владимир Зеленский провел важнейшие совещания в Запорожье. Президент подчеркнул, что большое внимание уделяется направлениям, где нужно усилиться и ускориться со строительством фортификационных сооружений : Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области;

Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман, вся Харьковщина;

Сумщина; Черниговщина;

Киевская, Ровенская область, а также Волынь;

Херсонская область.

"Прозвучал очень интересный тезис "мы находимся на дне информационного противостояния". Через месяц – два должны прийти к осознанию необходимости единства, как было с началом широкомасштабного вторжения. Тогда у нас не было проблем и даже политики воздерживались от критики", – отметил Валерий Клочок. .

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