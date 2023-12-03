Товар сначала попадает в государства, не относящиеся к западному миру или восточному блоку, а затем реэкспортом в Россию. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок предположил 24 Каналу, почему Европа сохраняет связи со страной-оккупантом.
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Что известно о взаимоотношениях России и Европы
Клочок подчеркнул, что бизнесовые контакты с Россией действительно интересны Европе, потому что рынки сбыта пока не переориентировались на какие-то другие. А Россия остается достаточно мощным контрагентом, готовым платить за услуги и товары.
У них много денег. В частности, из ископаемых источников энергии. Если рассматривать предыдущий год, то только Европейский Союз заплатил в казну России более 180 миллиардов евро за уголь, газ и т.д.
– объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
Цифра большая, но значительно за годы до полномасштабного вторжения. Разница скоро достигнет почти 80%. Несмотря на это, Россия может сохранять возможности и потенциал, чтобы влиять на экономику Европы.
Следовательно, формируется совсем другая позиция европейских политиков. Нельзя исключать, что должностные лица ЕС давно хотели бы говорить о замораживании российско-украинской войны, уменьшении интенсивности обстрелов Украины и переходе к другой фазе противостояния. И впоследствии говорить о снятии наложенных санкций на Россию.
Как россияне запускают ИПСО
Клочок рассказал, что сейчас раздается много разговоров о мирных переговорах. Тезис постоянно запускают россияне через средства массовой информации на Западе и "нанизывают" многие факты из Украины.
Клочок об отношениях Европы и России: смотреть видео
К примеру, заявление Владимира Зеленского об усилении и ускорении строительства фортификационных сооружений будто должно означать, что украинцы останавливают наступление и берутся за оборону. Далее появляются комментарии украинских генералов и политиков, очень хорошо "подходят" к истории с ИПСО о мирных переговорах с россиянами. В результате формируется неблагоприятное политическое информационное поле, а военный контекст исчезает из сети.
"Прозвучал очень интересный тезис "мы находимся на дне информационного противостояния". Через месяц – два должны прийти к осознанию необходимости единства, как было с началом широкомасштабного вторжения. Тогда у нас не было проблем и даже политики воздерживались от критики", – отметил Валерий Клочок. .
Российский след в Европе: главное
- Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что Венгрия не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а также выделении ей 5 миллиардов евро к 2027 году.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает продвижение переговоров о будущем членстве Украины в Европейском Союзе, еще раз дав понять, что его страна может стать главным препятствием на пути Киева по вступлению в ЕС. Орбан давно "играет" на руку России и еще никогда не становилась на сторону Украины.
- С 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков в трех пунктах пропуска на польско-украинской границе. Речь идет о пунктах пропуска "Хребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец", "Дорохуск – Ягодин". 23 ноября стало известно о блокировании еще одного пункта пропуска "Медика" на территории Польши. Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда предположил, что за расшатыванием ситуации однозначно стоит российская агентура.