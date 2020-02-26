Європа і коронавірус: чому спалах почався в Італії?

Італія стала першою з європейських країн, яку коронавірус вразив "по-дорослому" – сотнями захворювань.

Чи загрожує їй через це економічна криза, оскільки політична вже розпочалася: італійці намагаються розібратися, що вони зробили не так і чому саме в них почалася "європейська епідемія"?

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Перша хвиля панічних повідомлень та загального переляку в Італії вже встигла минути. Країна не завмерла, не потрапила під тотальний карантин і тепер намагається усвідомити, чому саме тут, на Півночі Італії, так вийшло, що коронавірус "закріпився" на європейській території. Італійські телеканали постійно транслюють одну й ту саму інтерактивну карту світу, яку знають, певно, вже всі: ту, з червоними цяточками в різних місцях, де були виявлені центри захворювання. Чим більша цяточка – тим більша відома кількість хворих. Так от, якщо не порівнювати до кількості хворих Японії, які перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess – а також, якщо довіряти офіційним цифрам з Ірану та Росії, то Італія, виходить, має найбільшу кількість хворих на коронавірус – одразу після Китаю та Південної Кореї.

"Ми надто турботливі!"

Станом на ранок 26 лютого на італійській території був зареєстрований 374 випадок захворювання на цю хворобу, причому абсолютна більшість – в північноіталійських регіонах Ломбардія та Венето, а точніше – в та навколо двох "розсадників", Кодоньо та Во. Дванадцять людей загинули – всі вони були або тяжко хворими на інші хвороби, або дуже старими, або й те, й інше одночасно, але в усіх було виявлено ще й вірус Sars-Cov-2, тобто – коронавірус.

Чому ж саме Італія?

Місцева газета Il Fatto Quotidiano підсумовує найпоширеніше пояснення – жирним шрифтом на титульній сторінці: "Бо ми шукаємо хворобу, в той час як інші на неї плюють". Звучить, ніби таке собі обурене виправдання на кшталт: "Бо ми – найкращі й найтурботливіші", але насправді це – визнання, що проблема була, принаймні частково, заподіяна самими італійцями.

Справді – після перших підозрілих випадків, в Північній Італії було запроваджено тестування на коронавірус, як це кажуть італійською, "a tappeto" – тобто, "коврове" або майже загальне, за допомоги мазків з горла. Ці експрес-тести виявили також інфекції, про які в нормальній ситуації ніхто й не згадує. Приблизно половина осіб, тестування яких виявилось позитивним, має лише легкі симптоми коронавірусу: вони перебувають в карантині, але залишаються в себе вдома. "Джерелом" швидкого розповсюдження хвороби стала, скоріш за все, муніципальна лікарня Кодоньо, де був зареєстрований так званий "пацієнт номер один", 38-річний спортсмен та дослідник, якого італійська преса називає просто "Маттіа". Наразі він перебуває в лікарні міста Павія.

Політики та лікарні

Те, що лікарні з їх "ковровими" тестами завинили у розповсюдженні вірусу – спричинило в країні політичну сварку. Одразу кілька відомих італійських вірусологів прямо називають лікарню в Кодоньо "резонансним тілом" – пояснює, зокрема, газеті Corriere della Sera професор Массімо Андреоні з римського університету Тор Вергата. За його словами, в санітарних боксах цього шпиталю можна знайти всі умови, всі бактерії та всі віруси, які можуть бути небезпечними для пацієнтів із тяжкими хворобами. Окрім того, ситуація ускладнюється суто італійською звичкою бігти до лікарні при найменшій застуді чи звичайному грипі. Зали очікування в "Pronto Soccorso" – тобто, в "швидкій допомозі" – зазвичай переповнені.

Італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конті також вбачає в умовах, які панують в госпіталі Кодоньо одну з основних причин швидкого розповсюдження вірусу.

Інфекція розповзлася так швидко ще й тому, що госпіталь не повністю дотримувався необхідних превентивних заходів, – підкреслив він у телезверненні.

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Це його твердження викликало гучну полеміку з губернатором Ломбардії Аттіліо Фонтаною, який належить до опозиційної партії Lega (раніше – Lega Nord). На його думку, слова прем'єра є "неприпустимими та вражаючими". Один з його товаришів по партії пішов навіть далі: це, мовляв, "фашизм". Конті слід трохи відпочити, піти в відставку й дати розрулити кризу опозиції, якщо він сам здатен лише на подібні звинувачення.

Насправді, цей конфлікт базується не лише на політичних протиріччях. Йдеться про структурні питання: відповідальність за охорону здоров'я в Італії покладено на керівників регіональних урядів. У випадку загальнонаціональної загрози, зони відповідальності центрального уряду та провінційних урядів постійно перетинаються між собою, що вже не вперше спричиняє політичні конфлікти. Конті звинувачує деяких губернаторів в тому, що вони б'ють на сполох, не маючи на те поважних причин. Так, він наказав керівникові центрально італійського регіону Маркен скасувати закриття шкіл, яке той звелів провести: в цій провінції досі нема жодного випадку захворювання на коронавірус, тож нема чого не пускати школярів учитися.

Газета La Repubblica пише наступне про "хаос в охороні здоров'я":

Деякі відповідальні особи керуються покликом серця, інші – політичним опортунізмом, треті – порадами таких самих безпорадних та фантазуючих провінційних професорів.

З чого все почалося?

Ще одна причина того, що Італія перетворилася на "особливий випадок", полягає, парадоксальним чином, в заході, за який італійців досі нахвалювали всі європейці: Італія чи не найпершою в Європі ухвалила рішення зупинити всі польоти з Китаю. Але вірусологи кажуть, що це призвело до зворотного результату: італійці втратили контроль за пересуванням інфікованих персон. Замість того, щоб летіти напряму до Італії, пасажири з Китаю були змушені робити пересадки – у Франкфурті, Цюриху чи Лондоні, де вони пересаджувалися до інших літаків, аби дістатися Мілану чи Риму. Таким чином, їх "сліди" зникали.

Інші європейські країни послухалися поради Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та запровадили карантин для пасажирів з китайських рейсів. Таким чином, вони отримали змогу їх систематично перевіряти.

Італійці все ще б'ються над питанням – звідки вперше потрапив до їх країни коронавірус? На Півночі країни живе не лише багато китайців – там є ще купа великих та малих фірм, які працюють з китайськими партнерами й їх співробітники постійно подорожують до Китаю й назад. Сотні співробітників, щотижня.

Спочатку вважалося, що хворобу привіз до Кодоньо 41-річний італійський менеджер, приятель "Маттіа" (тобто, першого зареєстрованого в Італії хворого). Вони кілька разів зустрічалися. Але, попри те, що в цього менеджера були ознаки сильної застуди, з'ясувалося, що він захворів на звичайнісінький грип, а не на коронавірус. Всі інші сліди, які досі відстежували італійці, також нікуди не привели. Ще й тому італійці почуваються знервованими та переймаються тим, що просто не знають, де ж в них та "дірка", через яку коронавірус потрапив до країни. Як завжди, в умовах, коли різні джерела інформації суперечать одне одному – розповсюджуються чутки й починається паніка.

Тому зберігайте спокій!

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