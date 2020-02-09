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      БЛОГ Ель Мюрид
      Аналітик і блогер.

      Європа малими кроками віддаляється від Росії

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      "Газпром" відстає технологічно: які будуть наслідки / РИА Новости

      Те, що "Газпром" здає свої позиції в Європі, було очевидно ще в минулому році.

      Европейские страны продолжают резко наращивать закупки сжиженного газа. По итогам января импорт СПГ достиг 10 млрд кубометров и впервые в истории сравнялся с поставками от "Газпрома", следует из данных ежемесячного "Мониторинга" школы "Сколково". Год назад российский газ опережал сжиженный вдвое: в январе 2019-го "Газпром" продал 15 млрд кубометров, а виде СПГ на рынок поступило 7,7 млрд. Но с тех поставки СПГ выросли на 30%, а экспорт "Газпрома" упал катастрофически - на 33% год к году. В результате уровень использования регазификационных терминалов превысил 50% (против 45% в среднем в прошлом году).

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      То, что "Газпром" сдает свои позиции в Европе, было очевидно уже в прошлом году. Рекордный экспорт был частично банальной припиской (когда "Газпром" продавал газ фактически сам себе, обеспечивая показатели на бумаге), частично - за счет сверхнормативной закачке газа в подземные газовые хранилища в ожидании газовой войны с Украиной. Газовая война обернулась позорной капитуляцией "Газпрома" в декабре, а теплая зима и тот самый сверхнормативный газ в ПГХ обрушил январский экспорт на совершенно неприличные показатели. Японские руководители корпораций делают после такого харакири, западные - подают в отставку, российские привычно ограничатся дополнительными премиями и бонусами.

      Парадокс складывающейся ситуации в том, что Европа начинает уходить от угольной генерации, а значит - в перспективе увеличит потребление газа. Но в том и дело, что при сегодняшних показателях перспективы у "Газпрома" может и не быть - его тянут на дно накопленные стратегические просчеты бездарного и непрофессионального руководства.

      Просчеты носят не разовый характер, а имеют непрерывный вид. С начала десятых годов, когда газпромовское начальство билось об заклад, что сланцевый газ - это миф, блеф и пирамида, просчеты только накладывались друг на друга. После того, как в "Газпроме" сообразили, что сланец - это всерьез и надолго, были приняты безумные решения вначале о расширении трубопроводной сети поставок газа в Европу, которая затем по мере провала украинской политики Кремля трансформировалась в идею обхода Украины и закрытия транзита через нее. Как известно, идея оказалась провальной, а "Газпром" похоронил на севере и юге колоссальные ресурсы и средства, причем на сегодняшний день не довел до конца ни один из проектов. Включая, кстати, и восточный - "Силу Сибири" - который еще строить и строить при весьма неясных перспективах у Китая, как потребителя этого газа.

      Трудно найти в современной России людей, которые проваливали вообще все. Пожалуй, с "Газпромом" может соперничать только президент Путин по количеству своих просчетов и провалов по всем направлениям. Но он вообще вне конкуренции.

      Итог вполне закономерен - сделав ставку на технологию доставки газа по трубе, "Газпром" опоздал (причем опоздал катастрофически) с технологиями транспортировки газа в виде СПГ. Практически все мощности по сжижению уже введены в строй, а конкуренты только начинают завершать свои проекты, и в ближайшие несколько лет попросту задавят хилые российские проекты своими объемами. Трубопроводный газ теряет свое прежнее значение. Технологических прорывов в области исследований других технологий добычи и транспортировки газа у "Газпрома" нет и не предвидится. В таких условиях единственный вопрос лишь в темпах, с которыми российское "национальное достояние" будет терять рынки и позиции. Что неминуемо ставит вопрос о его будущем. Вариантов два - спасать "Газпром", заливая просчеты его руководства повышением тарифов для российских потребителей, либо банкротить его и распродавать по частям. Пытаясь сохранить контроль хотя бы на какой-то его частью. Оба варианта катастрофические, но экономику не обманешь. Нельзя бесконечно совершать ошибки, закрывая их новыми.

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      Автор: Ель Мюрид
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Європа Газпром Газовий конфлікт
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