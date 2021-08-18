Європейська практика чи нова проблема: чому водіїв лякає перша приватна дорога в Україні

Незабаром перший український автобан може перейти до приватних власників. Ми розпитали експертів про те, коли це станеться та як буде функціонувати приватна дорога в Україні.

Що сталося

У Міністерстві інфраструктури розповіли, що завершення передачі доріг інвестору в рамках державно-приватного партнерства (ДПП) може відбутися у 2023 році, а конкурси можуть бути запущені до кінця 2022 року.

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Ми думаємо, що в найближчі кілька місяців ми отримаємо ТЕО по першій дорозі. Потім поступово, десь з проміжком у 2-3 місяці, будуть з'являтися інші такі документи... до кінця наступного року може бути проведений перший конкурс,

– сказала заступниця міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Анна Юрченко.

Вона додала, що такі дороги залишаться безкоштовними, а держава з Дорожнього фонду компенсуватиме витрати Інвестора на ремонт і обслуговування. Така компенсація може надаватися протягом тривалого періоду, про який попередньо повинні домовитися Держава та інвестор.

Нагадаємо, що мова йде про таких ділянках доріг:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль – Полтава (М-03);

Херсон – Миколаїв (М-14);

Київ – Житомир – Рівне (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).

Ми уже розповідали про те, чи варто найближчим часом очікувати в Україні появи консеційних доріг, наразі ж експерти пояснили, як буде функціонувати приватна дорога, чим вона відрізняється від концесійної та чи вдала це ініціатива.

У міністерстві запевняють, що за проїзд приватними дорогами не потрібно буде платити / Фото Pixabay

У чому різниця між приватними та концесійними дорогами

Перш за все зазначимо, що не варто плутати поняття концесії та ДПП. Адже державно-приватне партнерство відрізняється від концесії тим, що в ДПП мова йде про існуючу дорогу, за проїзд по якій не потрібно буде платити. Тобто, інвестор буде заробляти суто коштом компенсації з держбюджету і розвитку придорожньої інфраструктури. Натомість концесія передбачає будівництво інвестором дороги з нуля, за проїзд по якій він зможе стягувати плату.

Аналітикиня VoxCheck Олександра Панасицька розповідає, що концесійні траси зазвичай якісніші та зручніші. А, як відомо, саме наявність розвиненої мережі доріг має велике значення для економіки країни. Так, наприклад, якісні дороги позитивно впливатимуть на вантажні перевезення всередині країни, допоможуть залучити більше інвестицій в країну тощо.

У світі саме механізм концесії часто допомагає реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти. Зокрема, країни ЄС на умовах концесії побудували та здали в експлуатацію понад 50 тисяч кілометрів доріг.

Загалом, платні дороги існують у більшій частині європейських країн і в сусідніх Білорусі, Росії та Молдові. У деяких країнах проїзд безкоштовний для легкових автомобілів із місцевими номерами, але платний для іноземців і вантажівок,

– каже аналітикиня.

У Мінінфраструктури кажуть, що максимальна вартість за 1 кілометр проїзду концесійними дорогами становитиме від 0,023 до 0,133 євро. Це приблизно від 72 копійок до 4,17 гривні.

Ціна також залежатиме від виду транспорту. Так, раніше в уряді зазначали, що найбільше платитимуть великі вантажівки та автопотяги (4,17 грн/км), а найменше власники мотоциклів, легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок (0,72 грн/км).

Для порівняння, у Польщі на деяких платних дорогах кілометр проїзду легковим автомобілем становить у перерахунку трохи понад 2 євроцентів. А у Франції та Італії, де тарифи на користування платними дорогами вважають відносно дорогими в ЄС, вартість кілометра проїзду такими автошляхами становить близько 15 євроцентів,

– додала Панасицька.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, каже, що з появою концесійних доріг незрозуміло, чи матимуть водії альтернативний шлях, адже в європейських країнах поруч з автобанами існують безкоштовні дороги. Тобто, водій може вибрати заплатити гроші та їхати швидко автобаном, чи їхати без доплат, але довше.

Враховуючи встановлені тарифи за проїзд від Рівного до Краковця легковим автомобілем треба буде заплатити понад 200 гривень. Це збільшить вартість перевезення пасажирів та вантажів і призведе до зростання як вартості квитків, так і вартості товарів. Це при тому, що українці вже сплачують акцизний податок на пальне, який має спрямовуватись на будівництво та ремонт доріг,

– каже Хмелевський.

Він додав, що, схоже, передача автомобільних доріг в концесію теж не підвищить їхню якість, натомість українці змушені будуть платити двічі і податки державі, і плату за проїзд приватним "інвесторам".

Орієнтовно приватну автомагістраль здадуть в експлуатацію у 2023 році / Фото Pixabay

Як буде функціонувати приватна дорога

Але за проїзд по приватній дорозі українці не повинні будуть нічого сплачувати. Роман Бабіцький, голова ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України, пояснив, що поки мова йде про дорогу європейського зразка 1А категорії, яка з'єднає Київ з іншими європейськими столицями. Автобан буде без пішохідних переходів та перехресть, що зробить його найшвидшою дорогою з точки А до точки Б. Маршрут буде пролягати через Рівне, Броди та Краковець.

Орієнтовно автомагістраль здадуть в експлуатацію у 2023 році. Поки "Укравтодор" та "Автомагістраль-Південь" лише підписали меморандум про підготовку пропозиції. Тому саме час розібратись, чим корисні та небезпечні приватні автобани.

Приватний автобан = платний автобан? Так. Так заведено у європейській практиці, та й за логікою так має бути. Якщо інвестор вкладається, щоб дорога була якісною, то він має право отримувати з цього прибуток. І тут ми стикаємось з першою проблемою – ціна. В Україні вона буде надміру завищеною, до 4 грн за кілометр. У Європі ціна проїзду не перевищує 0,05 євро за кілометр,

– говорить Бабіцький.

Окрім цього в "Укравтодорі" кажуть, що на першому етапі інвестори не будуть стягувати плату за проїзд, а будуть заробляти лише на придорожній інфраструктурі. І все ж відчуття, що такі дороги зможуть собі дозволити собі далеко не всі, лишається.

Приватний автобан = заміна звичайної дороги? Ні. Відповідно до закону, платна дорога має бути збудована "з нуля" паралельно безкоштовній. На ній майже нема обмежень швидкості, краще покриття й сама дорога ширша. Хочеш кращу якість подорожі й швидкість — плати. Знову ж таки, нічого поганого у самій ідеї платних доріг нема, ніхто не змусить вас ними користуватись. Але лякає перспектива того, що інвестор може виявитись не дуже якісним,

– говорить експерт.

Чи означає все це, що приватний автобан перестає бути державним? І так, і ні. Ці автобани будуються на умовах концесії, коли держава домовляється з приватною фірмою про спільне володіння певним ресурсом. З одного боку, це вигідно усім. Держава буквально делегує будівництво іншій фірмі, а та своєю чергою отримує з цього профіт. І поки якість доріг від "Укравтодору" залишає бажати кращою, дійсно можна казати про нашу вигоду від приватних автобанів.

Але дороги, як і залізниця, є інфраструктурою державного значення. І поки мова йде лише про приватні дороги, збудовані "з нуля", хвилюватись нема потреби. А як наші чиновники підуть далі й захочуть передати державні автомагістралі під крило приватних інвесторів? У такому випадку все автосполучення країни передається у контроль третіх осіб зі світу бізнесу, які зацікавлені тільки у прибутку. І далеко не завжди це може бути корисним для самої України,

– пояснює Роман Бабіцький.