"Європейський прОРиВ": в Україні з’явиться організація розширеної відповідальності виробників

27 травня Американська торговельна палата в Україні провела онлайн-презентацію "Європейський прОРиВ у поводженні з упаковкою: в Україні вперше створюється організація розширеної відповідальності виробників (ОРВВ)".

11 всесвітньо відомих компаній, об'єднаних Палатою та Українською Пакувально-Екологічною Коаліцією (УКРПЕК), розпочинають створення організації розширеної відповідальності виробників у галузі упакування.

27 травня відбулася презентація майбутньої організації розширеної відповідальності виробників для уряду України, громадськості та зацікавлених сторін. На зустрічі були присутні представники бізнесу, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства розвитку громад та територій України, члени Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, представники органів місцевого самоврядування та міжнародні експерти у сфері управління відходами.

Учасникам заходу змогли ознайомитися з найкращими європейськими практиками та дізнатись про подальші кроки в управлінні відходами для переходу України до циркулярної економіки.

"Американська торговельна палата в Україні тривалий час активно просувала ідею запровадження принципу розширеної відповідальності виробників та виступала майданчиком для діалогу між бізнесом та відповідальними органами державної влади. Ми підтримуємо наші компанії у створенні організації розширеної відповідальності виробників та у відстоюванні європейської моделі поводження з відходами упаковки і вважаємо, що своїм прикладом вони будуть спрямовувати інших виробників на шлях сталого розвитку", – зазначив Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Міндовкілля вітає ініціативу Американської торговельної палати щодо створення першої організації розширеної відповідальності виробників, оскільки глибоко розуміємо важливість існування інституту РВВ у системі управління відходами. Розширена відповідальність виробника – це безумовно ефективний і водночас ощадливий інструмент управління відходами, який, до речі, виступає і економічним механізмом для стимулювання створення об’єктів інфраструктури з рециклінгу відходів, що визначено нещодавнім Указом Президента одним із ключових завдань,

– прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Під час заходу компанії-засновники повідомили, що в спеціальному Меморандумі, підписаному ними, Палатою та УКРПЕК, компанії домовилися фінансувати підготовчий етап побудови ОРВВ в Україні. Щоб запровадити в Україні принцип розширеної відповідальності виробників для переробки відходів упаковки та значно зменшити їх вплив на навколишнє середовище, компанії зобов'язалися співпрацювати в усіх напрямках.

Відданість масштабним цілям сталого розвитку ООН та бажання компаній впровадити в Україні європейську модель управління відходами упаковки, як це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і Національною стратегією управління відходами стало причиною, яка спонукала компанії активізувати свої дії у напрямку створення ОРВВ.

Втілення принципу розширеної відповідальності виробників найбільш ефективно відбувається у співпраці з усіма виробниками, тобто колективно. Така співпраця передбачає створення організації розширеної відповідальності виробників, що фінансується виробниками і є неприбутковою організацією, зазначили компанії, які підписали Меморандум.

"Україна зробила важливі кроки для гармонізації свого законодавства до директив ЄС. За підтримки міжнародних донорів була розроблена та прийнята Національна стратегія поводження з відходами. Для досягнення своїх амбіційних цілей Україна повинна досягти показники ЄС щодо управління відходами упаковки до 2030 року. На основі нашого дослідження найефективніший спосіб це досягнути – імплементувати принцип розширеної відповідальності виробників. Протягом останніх трьох десятиліть механізм РВВ впроваджували в ЄС, але наразі він визнаний на міжнародному рівні як найефективніший інструмент сприяння переробці та переходу до циркулярної економіки. Впровадження засад РВВ в країнах ЄС було найбільш успішним впродовж останніх років: від початку 2000 і до сьогодні", – резюмував європейський експерт з 22-річним досвідом роботи у сфері управління відходами Кіріякос Парпоунас.

Результатами дослідження Кіріякоса Парпоунаса "Покроковий підхід щодо запуску системи РВВ в Україні" є впровадження принципу РВВ в Україні та діяльність ОРВВ у галузі упаковки сприятиме надходженню інвестицій у нову індустрію збирання та переробки відходів упаковки та створенню 20 тис. робочих місць в Україні. Вже протягом перших 5 років функціонування ОРВВ дозволить зібрати та переробити 4–5 млн тонн упаковки, тобто рівень збирання відходів упаковки становитиме 50–70% від усього випущеного на ринок обсягу.