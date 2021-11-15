Європейський суд з прав людини переніс слухання справи України проти Росії щодо збиття MH17

Європейський суд з прав людини переніс слухання у справі збиття MH17 на Донбасі 2014 року. Тепер вони почнуться не 24 листопада, а вже на початку 2022 року.

Так, слухання у справі України та Нідерландів проти Росії почнуться 26 січня 2022 року.

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В ЄСПЛ нагадали, що слухання цієї справи повинні були пройти 24 листопада 2021 року. Однак через відвід одного з суддів засідання переноситься.

Що відомо про справу

Відзначимо, у 2020 році Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, пов'язаний з катастрофою літака рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Пізніше Європейський суд об'єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів. У Росії у типовій манері відмежувалися від авіакатастрофи, зазначивши, що Кремль ні до чого.

Збиття літака рейсу MH17: головне

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту було 298 пасажирів, усі вони загинули. Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу. Суд розглядає звинувачення проти 4 підозрюваних, серед них:

ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін, який у 2014 році називав себе міністром оборони "ДНР",

громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов,

громадянин України Леонід Харченко.

Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака MH17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати – 22 вересня 2022 року, 17 листопада 2022 року, 15 грудня 2022 року.



Коротко про трагедію MH17 / Інфографіка 24 каналу