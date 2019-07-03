14:51
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Європейський парламент обрав нового президента: що про нього відомо

      0
      Новим президентом Європарламенту став італієць Давид-Марія Сассолі
      Новим президентом Європарламенту став італієць Давид-Марія Сассолі / mig.com.ua

      Італійський соціаліст Давид-Марія Сассолі обраний новим президентом Європейського парламенту. Політик представляє Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

      Нового президента обрали за результатами голосування у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      До слова: "Європейську Солідарність" і "Народний фронт" не взяли в найбільшу європейську партію

      Сассолі обрали у другому турі, в якому за нього проголосували 345 депутатів з необхідних 334. Всього у голосуванні взяли участь 704 депутати, 37 бюлетенів виявилися недійсними.

      Голоси європарламентарів розподілились таким чином:

      • Давид-Марія Сассолі (Італія) – 345 голосів;
      • Ян Захраділ (Чехія) – 160 голосів;
      • Ска Келлер (Німеччина) – 119 голосів;
      • Сіра Рего (Іспанія) – 43 голоси.

      Важливо: Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту

      Результати голосування оголосив тимчасовий головуючий Антоніо Таяні, який був попереднім президентом Європарламенту. Відразу ж після оголошення результатів виборів Сассолі зайняв крісло президента і звернувся до присутніх з короткою промовою.

      Хто такий Давид-Марія Сассолі?Давид-Марія Сассолі – італійський журналіст та політик, з 2014 року був віце-президентом Європейського парламенту. Окрім завдань комітету, він був членом міжгрупи Європейського парламенту з питань бідності та прав людини.

      Кандидатом на посаду нового президента Європарламенту Сассолі був запропонований від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Політик став сьомим італійцем, що зайняв цю посаду.

      blog_ava
      Влада Росії має почути, – Зеленський про повернення Криму та Донбасу
      сьогодні
      7080
      Теги: Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      сьогодні , 14:35 Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера
      217
      Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      сьогодні , 13:15 Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      592
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1110
      IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      сьогодні , 13:03 IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      Ірина Юрковська 2974
      Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро
      сьогодні , 12:00 Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро
      Юрій Бутусов 1289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук