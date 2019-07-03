Європейський парламент обрав нового президента: що про нього відомо

Італійський соціаліст Давид-Марія Сассолі обраний новим президентом Європейського парламенту. Політик представляє Прогресивний альянс соціалістів і демократів.

Нового президента обрали за результатами голосування у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До слова: "Європейську Солідарність" і "Народний фронт" не взяли в найбільшу європейську партію

Сассолі обрали у другому турі, в якому за нього проголосували 345 депутатів з необхідних 334. Всього у голосуванні взяли участь 704 депутати, 37 бюлетенів виявилися недійсними.

Голоси європарламентарів розподілились таким чином:

Давид-Марія Сассолі (Італія) – 345 голосів;

Ян Захраділ (Чехія) – 160 голосів;

Ска Келлер (Німеччина) – 119 голосів;

Сіра Рего (Іспанія) – 43 голоси.

Важливо: Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту

Результати голосування оголосив тимчасовий головуючий Антоніо Таяні, який був попереднім президентом Європарламенту. Відразу ж після оголошення результатів виборів Сассолі зайняв крісло президента і звернувся до присутніх з короткою промовою.

Хто такий Давид-Марія Сассолі?Давид-Марія Сассолі – італійський журналіст та політик, з 2014 року був віце-президентом Європейського парламенту. Окрім завдань комітету, він був членом міжгрупи Європейського парламенту з питань бідності та прав людини.



Кандидатом на посаду нового президента Європарламенту Сассолі був запропонований від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів. Політик став сьомим італійцем, що зайняв цю посаду.