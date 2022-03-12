У Європі 67% людей підтримують надання Україні озброєння

Французький інститут громадської думки визначив настрої європейців щодо війни Росії проти України. Опитали людей з Німеччини, Франції, Італії та Польщі.

Опитали приблизно 55% усього населення Євросоюзу. Згідно з відповідями, 67% респондентів підтримують надання Україні озброєння.

До теми 79% європейців підтримують жорсткі санкції проти Росії

Інші результати

Крім цього 79% опитаних підтримали жорсткі санкції проти Росії. З них 57% повністю солідарні з обмеженнями, а 22% – вагаються, але скоріше підтримують.

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