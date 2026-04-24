Чи працюватиме Дія після вступу України до ЄС: джерело в Європі назвало єдину вимогу

У Брюсселі зазначили, що сервіси застосунку Дія не потрібно буде обмежувати або змінювати після вступу України до ЄС. Єдина додаткова вимога стосуватиметься звітності щодо кібербезпеки.

Питання про те, як працюватимуть українські цифрові сервіси після набуття членства в Євросоюзі, виникає на тлі європейських регуляцій. Чи може статися так, що Дії доведеться обмежити частину сервісів, 24 Каналу прокоментували обізнані джерела в Брюсселі.

Чи продовжить працювати Дія?

Джерело у ЄС пояснило 24 Каналу, що вступ України до Європейського Союзу не означатиме автоматичної потреби згортати чи переробляти цифрові сервіси Дії. За словами обізнаного джерела, таких вимог не буде, а сама логіка роботи подібних платформ уже добре знайома в ЄС.

Сервіси цифрового ID уже функціонують і в інших країнах Євросоюзу, зокрема в Італії.

Це, на думку співрозмовника, підтверджує, що українська Дія може бути інтегрована в європейський цифровий простір без радикальних змін.

Окремо джерело зазначило, що після приєднання України до ЄС може з’явитися вимога лише до звітності у сфері кібербезпеки. Мовиться не про обмеження функціоналу, а про дотримання стандартів безпеки, які діятимуть для всіх членів Євросоюзу.

Таким чином українці не втратять доступ до Дії через європейське законодавство. Навпаки, цифровий сервіс може зберегти свою роль і після вступу України до ЄС, якщо відповідатиме загальним правилам цифрової безпеки.

