Боротьба за зони впливу у Європі загострюється
Джерело:Петро Олещук
Ситуація у Сербії досить цікава у контексті тенденцій європейської політики та методів роботи Кремля.
Традиційний російський трюк, щоб завадити євроінтеграції Сербії
Як відомо, президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори.
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У ніч після виборів президент Сербії Александар Вучич оголосив, що його партія перемогла на виборах у Белграді. Після цього у сербській столиці тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи через, як вони вважають, сфальсифіковані результати міських виборів.
Далі ж прем'єрка Сербії Ана Брнабич заявила, що російські спецслужби надали сербській владі інформацію про можливі інциденти на протестах у Белграді.
Вся ця ситуація цікава тим, що зараз Сербія – це свого роду "буфер" між Заходом та Росією. Сербія – кандидат у члени Європейського Союзу, але її інтеграція тривалий час мала низку перешкод.
Хоча загалом вважалося, що саме долучення усіх держав Західних Балкан до ЄС – оптимальний варіант остаточного врегулювання усіх існуючих там конфліктів.У випадку Сербії все ускладнюється існуванням Косово, чию незалежність визнають більшість членів ЄС, але не визнає Сербія.
Так би все могло тягнутися дуже довго, але останнім часом відбуваються тектонічні зсуви у європейській політиці. У ЄС прийшли до розуміння, що "сірих зон" у ЄС бути не повинно, бо всі "сірі зони" стають з часом ворожими анклавами або зонами нестабільності. Тому разом з Україною рішення про переговори щодо вступу одержала і Молдова, а Грузія одержала статус кандидата у члени ЄС, попри проросійські рішення грузинського уряду. Тепер постає питання інтеграції Сербії у ЄС.
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Однак у Сербії здавна особливі відносини з Росією, і, очевидно, Росія не зацікавлена у подальшій інтеграції Сербії до ЄС. Далі починається давній трюк: вибори, фальсифікації, протести, придушення протестів, яке повинно загальмувати євроінтеграцію через претензії до уряду, який це придушення допустив.
Загалом, зараз на всі події дивишся по-іншому, оскільки бачиш більшість російських методів і розумієш, хто і навіщо їх застосовує. Боротьба за "зони впливу" у Європі загострюється. "Сірих зон" ставатиме менше, але це означає, що і місць зіткнень теж буде більше. І "пороховий погреб" Європи на Балканах ще про себе нагадає.