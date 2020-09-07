В Європолі розповіли, що під час пандемії коронавірусу обсяги наркоторгівлі значно зросли. У 2019 році контрабанда наркотиків була менш поширена у Європі, ніж у 2020.

Контрабанда наркотиків збільшилась

Постачання кокаїну з Південної Америки до Європи досягли рекордного рівня. Про це повідомило DPA з посиланням на стратегічного аналітика Європолу з наркоторгівлі.

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Реальний обсяг контрабанди наразі невідомий, однак в Європолі припустили розмір масштабів відповідно до кількості вилучених наркотиків.

Які масштаби наркоторгівлі у Європі

У першій половині 2020 року лише у порту Роттердама вилучили понад 25 тисяч кілограмів кокаїну. За півріччя 2019 року ця кількість була вдвічі меншою.

Як стверджує Європол, кокаїн везуть до Європи через Нідерланди, Бельгію та Іспанію. Останнім часом наркодилери обирають морські маршрути, ховаючи заборонений вантаж серед інших товарів.

Яка статистика вживання наркотиків у світі

В ООН повідомили, що станом на 2020 рік наркотики приймають майже 300 мільйонів людей по всьому світу. У 2018 році ця цифра сягала 269 мільйонів людей, а у 2009 – на 30% менше.

Смертність, пов'язана із вживанням опіоїдів (найнебезпечніші наркотики – 24 канал) становить понад 70%.