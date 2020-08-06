Наркотики вагою 1,3 тонни виявили патрульні французької митної служби з порту в Лоон-Пляж поблизу Дюнкерка.

Про це повідомляє AFР. Інцидент трапився ще 3 серпня, але розповіли про нього пізніше. Наркотики були заховані у контейнері серед мішків з рисом. Правоохоронці припускають, що ця партія прибула з Суринаму, що розташований у Південній Америці.

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За даними поліції, для Дюнкерка це рекорд, адже у Франції рідко вилучають партії наркотиків вагою понад 1 тонну.

Приблизна вартість такої кількості кокаїну сягає декількох мільйонів євро, оскільки 1 грам кокаїну може коштувати 60-70 євро. Розслідування цієї справи проводитимуть в Ліллі.