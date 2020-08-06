Наркотики весом 1,3 тонны обнаружили патрульные французской таможенной службы из порта в Лоон-Пляж возле Дюнкерка.

Об этом сообщает AFР. Инцидент произошел еще 3 августа, но рассказали о нем позже. Наркотики были спрятаны в контейнере среди мешков с рисом. Правоохранители предполагают, что эта партия прибыла из Суринама, расположенного в Южной Америке.

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По данным полиции, для Дюнкерка это рекорд, ведь во Франции редко изымают партии наркотиков весом более 1 тонны.

Приблизительная стоимость такого количества кокаина достигает нескольких миллионов евро, так как 1 грамм кокаина может стоить 60-70 евро. Расследование этого дела будут проводить в Лилле.