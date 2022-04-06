Євросоюз обмірковує санкції проти дочок Путіна, – Bloomberg

Кілька офіційних осіб Євросоюзу обговорюють можливість включити до нового санкційного списку двох ймовірних доньок Путіна. Це вважають потрібним, щоб привернути увагу кривавого диктатора.

Мовиться про Катерину Тихонову та Марію Воронцову, яких ЗМІ завжди вважали доньками тоталітарного лідера. Про можливість накладання санкцій на жінок повідомили журналістам Bloomberg перевірені анонімні джерела.

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Санкції зачеплять не лише його доньок

Інформагенція зазначала, що це радше буде своєрідним "символічним жестом". Це зроблять, щоб привернути увагу диктатора до санкційного списку, який буде значно більшим. А ось про якісь значні активи Тихонової та Воронцової за межами Росії – практично нічого невідомо

Наступних об'єктів санкцій ще затверджують уряди європейських країн. Проте вже є інформація, що список вже включає десятки інших осіб:

політичних діячів;

магнатів та членів їхніх сімей;

кількох пропагандистів.

Таким чином світ хоче відповісти на вбивства та катування мирних жителів України. Ймовірно, привернути увагу хочуть, з цілком раціональних причин. Раніше розвідка США встановила, що Путіну доповідають далеко не всю інформацію про економічні удари санкцій і невдачі на фронті.

Що відомо про доньок диктатора

Будуть не лише такі санкції. ЄС із партнерами також планують атакувати понад десяток структур оборонного сектору країни агресора. Окрім цього, зачепити хочуть і 4 банки, які вже відключені від системи SWIFT. Також, ймовірно, заборонять імпорт російського вугілля.

Чутки про Тихонову та Воронцову ширилися у ЗМІ досить давно. Проте сам диктатор вирішив, що його народ не має знати нічого про особисте життя свого "великого" лідера. Тому його діти мають різні дівочі прізвища та практично існують під грифом "секретно".

Путін вперше розкрив хоч якісь подробиці про своїх дочок лише у 2015 році. Тоді він сказав, що обидві жінки закінчили російські університети. Також казав, що вони розмовляють кількома мовами.

Ймовірні, відомості про жінок:

Старша дочка Марія Воронцова. Вона є співвласницею компанії "Номенко", що переважно займається приватним інвестиційним проєктом в галузі охорони здоров'я.

Молодша – Катерина Тихонова. Вона керує інститутом штучного інтелекту Московського Державного Університету.

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Путін із колишньою дружиною та дітьми / Фото Vatnikstan

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