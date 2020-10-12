Очільники міністерств закордонних справ 27 країн-членів Євросоюзу підтримали санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Обмеження стосуватимуться лише конкретних осіб. Раніше відповідну пропозицію оприлюднили Франція та Німеччина.

Санкції ЄС через отруєння Навального

Про це заявив очільник МЗС Фінляндії Пекка Хавісто. За його словами, тепер робочі групи займатимуться складанням документу. Про це пише ТАСС.

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Було виражено політичну підтримку пропозиції Франції та Німеччини щодо санкцій. Підготовкою займуться робочі групи Євросоюзу,

– зазначив Хавісто.

За даними німецької інформаційної агенції DPA, санкції через отруєння Навального Євросоюз, найімовірніше, узгодить 14 жовтня.

Що цьому передувало

Франція та Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетними до отруєння Навального.

Спільне рішення країни ухвалили на підставі висновку Організації з заборони хімічної зброї, що підтвердив отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".

Нещодавно французька газета Le Monde з посиланням на власні джерела повідомляла, що до списку санкцій включать дев'ять російських офіційних осіб, а також Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології (ДержНДІОХТ).

Сам Навальний в інтерв'ю німецькій газеті Bild закликав Європу ввести санкції проти російських діячів культури, які підтримують президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, мовилося про головногшо диригента Мюнхенського філармонічного оркестру Валерія Гергієва.

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