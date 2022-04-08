Євросоюз заблокував 30 мільярдів активів підсанкційних російських олігархів

Євросоюз посилив тиск на прибічників режиму Путіна. Тому пов'язані з підсанкційними олігархами активи заморозили.

Сума активів становить 30 мільярдів євро або 32,6 мільярда доларів. Серед них – гелікоптери, нерухомість, човни та твори мистецтва.

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ЄС заблокував транзакції

Крім замороження активів, ЄС заблокував транзакції на суму 196 мільярдів євро. Однак до заходів щодо замороження активістів підсанкційних олігархів повідомили лише близько половини членів Євросоюзу.

Нагадаємо, 8 квітня Євросоюз ухвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії, які зокрема передбачають ембарго на вугілля, закриття портів для російських кораблів, заборону імпорту до Євросоюзу низки російської продукції, зокрема алкоголю.

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