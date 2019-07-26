Євросоюз озвучив основні вимоги до нової влади України

Новообрана влада України стоїть перед низкою пріоритетних завдань, які важливо виконати. Серед них - забезпечити верховенства права, продовжити боротьбу з корупцією, змінити сектор енергетики, провести земельну реформу та сприяти децентралізації.

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю "Європейській правді" зауважив, що українці на президентських і парламентських виборах проголосували за повне оновлення влади. Тепер ноовобране керівництво держави має працювати над проблемами країни і їх вирішенням.

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"Є цілий перелік пріоритетів. Дуже важливо докласти більше зусиль для забезпечення верховенства права. Треба також зробити необхідні кроки для поновлення приватизації великих державних підприємств. Окрім того, ми віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями", – заявив Мінгареллі.

Він додав, що новому керівництву потрібно провести земельну реформу, адже Україна має у цій галузі фантастичний потенціал. Якщо ним розумно скористатися – можна створити сотні тисяч нових робочих місць.

Важливо продовжити децентралізацію. Ми знаємо, що у низці об’єднаних громад вибори лише мають відбутися. Децентралізація вже є успішною для України, і цей успіх треба закріпити. Має продовжитися реформа системи державного управління, де також є перші позитивні результати,

– додав посол.

Також ЄС виступає за впровадження закону про ринок електроенергії, створення незалежного та компетентного регулятора ринку атомної енергії та проведення реформи правоохоронних органів.

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Щодо корупції, то Мінгареллі наголосив, що свідомо не вжив цей термін, а згадав про верховенство права. Він зауважив, що не хоче постійно говорити "корупція", створюючи зв’язок між цим словом і Україною.

"Це справді важливо – не робити наголос на слові "корупція" там, де у цьому немає потреби. Річ у тім, що Україна нині має жахливий імідж. Вам і самим треба припинити асоціювати вашу державу виключно з негативними речами, на кшталт "корупції, корупції і корупції навколо". Адже Україна насправді значно привабливіша, ніж той імідж, який навколо неї зараз сформувався", – підсумував посол ЄС.

До слова, на парламенстьких виборах впевнену перемогу отримала президентська партія "Слуга народу", яку підтримали 43,16% виборців. Таким чином команда глави держави Володимира Зеленського та склад новообраної Верховної Ради – нові люди, більшість яких раніше ніколи не були у великій політиці.



Офіційні результати парламентських виборів 2019 / інфографіка 24 каналу