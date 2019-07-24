Володимир Зеленський провів зустріч з низкою послів: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з групою послів G7 та головами представництв ЄС і НАТО в Україні. Під час зустрічі український гарант подякував дипломатам за підтримку українських реформ та допомогу у проведенні чесних виборів.

Зеленський зазначив, що попри складну ситуацію, в якій перебуває Україна, західні партнери постійні у своїй підтримці нашої територіальної цілісності, повідомляє прес-служба президента.

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Глава держави також подякував послам за участь міжнародних спостерігачів у нещодавніх парламентських виборах.

Це вже не перші вибори, які проходять прозоро і демократично. Це стало можливим, зокрема, і завдяки міжнародним спостерігачам. Дякуємо вам за допомогу,

– сказав Володимир Зеленський.

Іноземні представники під час зустрічі висловили готовність надавати широку підтримку реалізації програми реформ, оголошеної раніше президентом.

Крім того, глава держави поінформував учасників зустрічі про ситуацію на Донбасі та останні кроки з розведення сил поблизу Станиці Луганської.