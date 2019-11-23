Їм не вічно у Росії сидіти, – адвокат пояснив, як можна покарати беркутівців

Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, бо вважає, що справу Майдану просто зливають. На це одразу відреагував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він закликав Закревську не голодувати і почекати до 3 грудня.

Чому Закревська не вирішила чекати до 6 грудня?

Адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич у прямому ефірі 24 каналу сказав, що у такий спосіб Євгенія Закревська вирішила привернути увагу до того тотального саботажу, що відбувався протягом тривалого часу.

Більше про те, хто така Закревська та чому вона голодує – читайте тут.

Він припустив, що неприйнята поправка стала останньою краплею. Але на його думку, ця поправка вже нічого не змінить.

Про яку поправку йдеться?

До нового підрозділу Державного бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуваннями справ Майдану, наразі входить близько 30 осіб. Однак вони не знайомі з усіма матеріалами справи. А взяти тих слідчих, які вже працювали над справою, зараз не можна.

Дивіться відео 24 каналу про День Гідності та Свободи:

Для переводу слідчих з Генпрокуратури до відповідного відділу необхідно внести зміни до законодавства. Поправку, про яку йдеться, має спростити процедуру переходу до ДБР слідчих, які вже знайомі із матеріалами справи. Поправку запропонували адвокати потерпілих у цій справі. Запропонували давно, але Верховній Раді тривалий час було не до неї.

Розслідування наразі юридично і фактично паралізовано. І це триває вже достатньо давно. Відбувається повна вакханалія з матеріалами справи, а слідчих звільнювали, посилаючись на норми, які не стосуються слідчих взагалі,

– заявив Титич.

Також адвокат додав, що вони намагаються не лише привернути увагу до розслідування злочинів на Майдані, але й зберегти ті здобутки, які є. Віталій підкреслив, що відомство Труби – це не те місце, де можна розслідувати справи злочинів, які були зчинені.

Чи є перспектива покарати головних підозрюваних?

Покарати тих беркутівців, що втекли до Росії, можна за процедурою заочного засудження, припустив Титич. Для цього потрібно зробити декілька заходів, зокрема й внести зміни до законодавства.

Не вічно ж їм у Росії сидіти. Ба більше, говорячи про організаторів, вищу ланку – є можливість арештовувати їх активи. А це доволі серйозно,

– підсумував адвокат.

Що відомо про справу Майдану? Це – умовна назва всіх злочинів, які були скоєні під час Революції Гідності яка відбулась взимку 2013-2014 років. Всі вони умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Які посадовці вже отримали підозру: