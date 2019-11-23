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      Їм не вічно у Росії сидіти, – адвокат пояснив, як можна покарати беркутівців

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      Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, бо вважає, що справу Майдану просто зливають. На це одразу відреагував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він закликав Закревську не голодувати і почекати до 3 грудня.

      • Чому Закревська не вирішила чекати до 6 грудня?

      Адвокат родин Небесної сотні Віталій Титич у прямому ефірі 24 каналу сказав, що у такий спосіб Євгенія Закревська вирішила привернути увагу до того тотального саботажу, що відбувався протягом тривалого часу.

      Більше про те, хто така Закревська та чому вона голодує – читайте тут.

      Він припустив, що неприйнята поправка стала останньою краплею. Але на його думку, ця поправка вже нічого не змінить. 

      • Про яку поправку йдеться? 

      До нового підрозділу Державного бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуваннями справ Майдану, наразі входить близько 30 осіб. Однак вони не знайомі з усіма матеріалами справи. А взяти тих слідчих, які вже працювали над справою, зараз не можна.

      Дивіться відео 24 каналу про День Гідності та Свободи:

      Для переводу слідчих з Генпрокуратури до відповідного відділу необхідно внести зміни до законодавства. Поправку, про яку йдеться, має спростити процедуру переходу до ДБР слідчих, які вже знайомі із матеріалами справи. Поправку запропонували адвокати потерпілих у цій справі. Запропонували давно, але Верховній Раді тривалий час було не до неї.

      Розслідування наразі юридично і фактично паралізовано. І це триває вже достатньо давно. Відбувається повна вакханалія з матеріалами справи, а слідчих звільнювали, посилаючись на норми, які не стосуються слідчих взагалі,
      – заявив Титич.

      Також адвокат додав, що вони намагаються не лише привернути увагу до розслідування злочинів на Майдані, але й зберегти ті здобутки, які є. Віталій підкреслив, що відомство Труби – це не те місце, де можна розслідувати справи злочинів, які були зчинені.

      • Чи є перспектива покарати головних підозрюваних? 

      Покарати тих беркутівців, що втекли до Росії, можна за процедурою заочного засудження, припустив Титич. Для цього потрібно зробити декілька заходів, зокрема й внести зміни до законодавства.

      Не вічно ж їм у Росії сидіти. Ба більше, говорячи про організаторів, вищу ланку – є можливість арештовувати їх активи. А це доволі серйозно,
      – підсумував адвокат.

      Що відомо про справу Майдану? Це – умовна назва всіх злочинів, які були скоєні під час Революції Гідності яка відбулась взимку 2013-2014 років. Всі вони умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Які посадовці вже отримали підозру:

      • колишній президент Віктор Янукович;
      • колишній міністр юстиції Олена Лукаш і її ексзаступники (Лукаш інкримінується корупційна діяльність, а не по справах Майдану);
      • голова СБУ Олександр Якименко і його ексзаступники;
      • колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка;
      • колишній керівник київської поліції Валерій Мазан і його ексзаступник з громадської безпеки.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Революція Гідності Віктор Янукович Розслідування Беркут Вбивство Кримінал Арешт
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