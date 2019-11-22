Справа Майдану: хто така Закревська та чому вона голодує

Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Чому вона пішла на цей крок та чи довго планує голодувати – у матеріалі 24 каналу.

Як пояснила Закревська, голодувати вона планує доти, доки не буде створено належні умови для продовження ефективного розслідування злочинів, скоєних під час Євромайдану. У першу чергу, для цього потрібно змінити закон, аби Державне бюро розслідувань могло нормально працювати над цією справою.

Важливо: Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Закревська оголосила голодування

Хто така Євгенія Закревська?

Адвокат. Одна з перших, хто почав займатись злочинами, які були скоєні під час масових акцій портесту та сутичок із правоохоронцями взимку 2013-2014 років.

Вже після побиття студентів на Євромайдані долучилась до ініціативної групи юристів, які почали збирати свідчення потерпілих, всупереч рішенню державних юристів, які не вбачали у цьому злочину. Протягом всього Євромайдану активно працювала над збором доказів і представлення інтересів потерпілих у більш ніж десяти кримінальних провадженнях за Майданом. Закревська також представляє інтереси деяких сімей загиблих на Майдані

Чому вона оголосила голодування?

Через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку до закону про ДБР. Ця поправка дозволила б слідчим у справах Майдану перейти в Державне бюро розслідувань і поновити розслідування цих справ.

Дивіться також відео виступу Євгенії Закревської із оголошенням про голодування:

Якщо коротко, історія така. Більше п’яти років розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка. Але концепція роботи змінилась: ще у 2017 році органи прокуратури припинили реєструвати та розслідувати нові кримінальні провадження, але мали ще два роки на те, щоб завершити вже існуючі.

З 20 листопада усі провадження, які не були завершені прокуратурою, перейшли до інших правоохоронних органів. Тепер прокуратура не може проводити досудове розслідування в кримінальних провадженнях. Вона буде займатись лише процесуальним керівництвом.

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Серед тих справ, які передала прокуратура, були і справи злочинів, скоєних під час Революції Гідності. Їх отримало Державне бюро розслідувань.

Для роботи над всіма цими справами навіть створили окремий підрозділ. Навіщо? Тому що так звана справа Майдану, яка об’єднує всі злочини, скоєні взимку 2013-2014 років, це – 5 тисяч томів матеріалів, які будуть передані новим слідчим. 5 років розслідування, які потрібно відмотати назад та дослідити все ретельно з самого початку. На час вивчення розслідування буде призупинено.

Скільки часу знадобиться на вивчення – передбачити важко, але він точно буде потрібен у значній кількості.

Що не так із тим підрозділом ДБР, який має займатись справами Майдану?

Воно не готове до того, аби перехопити розслідування. Наприкінці жовтня Адвокатська дорадча група оприлюднила відкрите звернення, де попередила, що нові слідчі не впораються із цією роботою. Справа складна і надзвичайно велика.

До нового підрозділу Державного бюро розслідувань, яке займатиметься розслідуваннями справ Майдану, наразі входить близько 30 осіб. Усі вони є слідчими ДБР. Створено ж цей підрозділ на базі управління з розслідування військових злочинів.

Це люди, які не працювали до того в управлінні спецрозслідувань, які розслідували справи Майдану у прокуратурі. Відтак, із усіма матеріалами справи вони не знайомі.

Взяти тих слідчих, які вже працювали над справою, зараз не можна. Для переводу слідчих з Генпрокуратури до відповідного відділу необхідно внести зміни до законодавства.

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Якої поправки не вистачає для відновлення розслідування?

Тої, яка спростить процедуру переходу до ДБР слідчих, які вже знайомі із матеріалами справи.

Цю поправку запропонували адвокати потерпілих у цій справі. Запропонували давно, але Верховній Раді тривалий час було не до неї.

Там дуже чіткий критерій для тих, кого ми просимо призначити в ДБР за спрощеною процедурою – не менше від 4-х місяців входити до слідчих груп у кримінальних провадженнях, які передаються за підслідністю ДБР. Цей критерій не можна обійти "заднім числом" чи якось сфальсифікувати. Якщо цього не зробити, тоді наслідки будуть катастрофічними для слідства у справах Майдану, - пояснила свого часу Закревська.

Чи приймуть необхідні зміни до законодавства – стане відомо аж у грудні. Як пишуть ЗМІ, у владній фракції "Слуга народу" кажуть що розгляд цієї поправки запланований чи на 3, чи то на 5 грудня. Однак розгляд поправки не означає її прийняття. Закревська ж планує продовжувати голодування доти, доки необхідні зміни не будуть прийняті.