Дела Майдана: кто такая Закревская и почему она голодает

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане. Почему она пошла на этот шаг и долго ли планирует голодать – в материале 24 канала.

Как пояснила Закревская 24 каналу, она планирует голодать до тех пор, пока не будут созданы надлежащие условия для продолжения эффективного расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана. В первую очередь, для этого нужно изменить закон, чтобы Государственное бюро расследований могло нормально работать над этим делом.

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Кто такая Евгения Закревская?

Адвокат. Одна из первых, кто начал заниматься преступлениями, которые были совершены во время массовых акций протеста и столкновений с правоохранителями зтмой 2013-2014 годов.

Уже после избиения студентов на Евромайдане присоединилась к инициативной группе юристов, которые начали собирать показания потерпевших, вопреки решению государственных юристов, которые не видели в этом преступления. В течение всего Евромайдана активно работала над сбором доказательств и представлением интересов потерпевших в более чем десяти уголовных процессах по Майдану. Закревская также представляет интересы некоторых семей погибших на Майдане

Почему она объявила голодовку?

Из-за нерассмотренной депутатами Верховной Рады поправки к закону о ГБР. Эта поправка позволила бы следователем по делам Майдана перейти в Государственное бюро расследований и возобновить расследование этих дел.

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Если коротко, история такая. Более пяти лет расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка. Но концепция работы изменилась: еще в 2017 году органы прокуратуры прекратили регистрировать и расследовать новые уголовные производства, но имели еще два года на то, чтобы завершить уже существующие.

С 20 ноября все производства, которые не были завершены прокуратурой, перешли в другие правоохранительные органы. Теперь прокуратура не может проводить досудебное расследование в уголовных процессах. Она будет заниматься только процессуальным руководством.

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Среди тех дел, которые передала прокуратура, были и дела преступлений, совершенных во время Революции Достоинства. Их получило Государственное бюро расследований.

Для работы над всеми этими делами даже создали отдельное подразделение. Для чего? Потому что так называемое "дело Майдана", которое объединяет все преступления, совершенные зимой 2013-2014 годов, это – 5 тысяч томов материалов, которые будут переданы новым следователям. 5 лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать все тщательно с самого начала. На время изучения расследование будет приостановлено.

Сколько времени понадобится на изучение – предсказать трудно, но оно точно будет нужно в значительном количестве.

Что не так с тем подразделением ГБР, которое должно заниматься делами Майдана?

Оно не готово к тому, чтобы забрать расследования. Причем, о том, что оно не будет к этому готово, предупреждали давно.

В конце октября Адвокатская совещательная группа опубликовала открытое обращение, в котором предупредила, что новые следователи не справятся с этой работой. Дело сложное и чрезвычайно большое.

В новое подразделение Государственного бюро расследований, которое будет заниматься расследованиями дел Майдана, сейчас входит около 30 человек. Все они являются следователями Государственного бюро расследований. Создано это подразделение на базе управления по расследованию военных преступлений.

Это люди, которые являются следователями Государственного бюро расследований, они не работали до того в управлении спецрасследований, которые расследовали дела Майдана в прокуратуре. Следовательно, со всеми материалами дела они не знакомы.

Взять тех следователей, которые уже работали над делом, сейчас нельзя. Для перевода следователей из Генпрокуратуры в соответствующий отдел необходимо внести изменения в законодательство.

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Какой поправки не хватает для возобновления расследования?

Той, которая упростит процедуру перехода в ГБР следователей, которые уже знакомы с материалами дела.

Эту поправку предложили адвокаты потерпевших по этому делу. Предложили давно, но Верховной Раде долгое время было не до нее.

"Там очень четкий критерий для тех, кого мы просим назначить в ГБР по упрощенной процедуре – не менее 4-х месяцев входить в следственные группы по уголовным производствам, которые передаются по подследственности ГБР. Этот критерий нельзя обойти "задним числом" или как-то сфальсифицировать. Если этого не сделать, тогда последствия будут катастрофическими для следствия по делам Майдана", – объяснила в свое время Закревская.

Примут ли необходимые изменения в законодательство, станет известно аж в декабре. Как пишут СМИ, в правящей фракции "Слуга народа" говорят, что рассмотрение этой поправки запланировано оо ли на 3, то ли на 5 декабря. Однако рассмотрение поправки не означает ее принятия. Закревская же планирует продолжать голодовку до тех пор, пока необходимые изменения не будут приняты.