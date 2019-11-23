Им не вечно в России сидеть, – адвокат объяснил, как можно наказать беркутовцев

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку, потому что считает, что дело Майдана просто сливают. На это сразу отреагировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он призвал Закревскую не голодать и подождать до 3 декабря.

Почему Закревская не решила ждать до 6 декабря?

Адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч в прямом эфире 24 канала сказал, что таким образом Евгения Закревская решила привлечь внимание к тому тотальному саботажу, который проходил в течение длительного времени.

Больше о том, кто такая Закревская и почему она голодает – читайте здесь.

Он предположил, что непринятая поправка стала последней каплей. Но по его мнению, эта поправка уже ничего не изменит.

О какой поправке идет речь?

В новое подразделения Государственного бюро расследований, которое будет заниматься расследованиями дел Майдана, сейчас входит около 30 человек. Однако они не знакомы со всеми материалами дела. А взять тех следователей, которые уже работали над делом, сейчас нельзя.

Смотрите видео 24 канала о Дне Достоинства и Свободы:

Для перевода следователей из Генпрокуратуры в соответствующий отдел необходимо внести изменения в законодательство. Поправка, о которой идет речь, должна упростить процедуру перехода в ГБР следователей, которые уже знакомы с материалами дела. Поправку предложили адвокаты потерпевших по этому делу. Предложили давно, но Верховной Раде долгое время было не до нее.

Расследование пока юридически и фактически парализовано. И это длится уже достаточно давно. Происходит полная вакханалия с материалами дела, а следователей увольняли, ссылаясь на нормы, которые не касаются следователей вообще,

– заявил Титич.

Также адвокат добавил, что они пытаются не только привлечь внимание к расследованию преступлений на Майдане, но и сохранить те достижения, которые есть.

Есть ли перспектива наказать главных подозреваемых?

Наказать тех беркутовцев, что сбежали в Россию, можно по процедуре заочного осуждения, допустил Титич. Для этого нужно сделать несколько мероприятий, в том числе и внести изменения в законодательство.

Не вечно же им в России сидеть. Более того, говоря об организаторах, высшее звено – есть возможность арестовывать их активы. А это довольно серьезно,

– подытожил адвокат.

Что известно о деле Майдана?

Это – условное название всех преступлений, которые были совершены во время Революции Достоинства, которая состоялась зимой 2013-2014 годов. Все они условно объединены в одно большое "дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Какие должностные лица уже получили подозрение: