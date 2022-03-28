"Її навіть не звільнили": для чого насправді журналістку з плакатом показали на російському ТБ

Ще тоді, коли редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова з'явилась позаду ведучої з антивоєнним плакатом, мовилось про те, що цю акцію спланували невипадково. "Спецоперація" мала мету.

Таку думку в ефірі висловив ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Як він зазначив, це була зовсім не її ініціатива.

Важливо Усі росіяни несуть колективну відповідальність за війну в Україні

М'яке покарання

Овдієнко нагадав, що на російських антивоєнних протестах людей "заламують та запихають в "автозаки", заарештовують на 15 діб і звільняють з роботи" за чисті аркуші паперу. Водночас в Овсяннікової було доволі м'яке покарання.

По-перше, Овсяннікова відбулася лише невеликим штрафом. По-друге, її навіть не звільнили з роботи. Зараз вона з'являється в ефірах іноземних ЗМІ з тезою, про те, що не всі росіяни – погані,

– зазначив Овдієнко.

Спланована операція

За його словами, акція Овсяннікової була спланована для того, аби зараз вона могла вмикатись в ефіри іноземних медіа й просувати тезу, що санкції, які запровадили проти Росії – б'ють не по Володимиру Путіну та олігархах, а по простих росіянах.

Читайте на сайті Ми знаємо наперед всі їхні ходи, – Денисенко про однотипну інформаційну війну Росії

"Тобто вона хоче сказати, що не всі росіяни погані, а це зводиться до того, що потрібно скасувати антиросійські санкції, бо вони зачіпають простих громадян Росії. Саме для цього й спланували таку так звану спецоперацію", – підсумував Овдієнко.

Овдієнко розповів, навіщо на російському каналі показали журналістку з плакатом: дивіться відео