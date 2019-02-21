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      Їздили і продовжимо їздити, – Макаревич анонсував концерти в Україні і заступився за Сенцова

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      Макаревич заступився за Сенцова
      Макаревич заступився за Сенцова / колаж 24 каналу

      Соліст культової російської групи "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що не збирається на прохання російської влади скасовувати власні гастролі Україною. Також він висловився про українського політв’язня Олега Сенцова, якого незаконно засудили і утримують у Росії, вважаючи терористом.

      Так, Макаревич в інтерв’ю росЗМІ наголосив: Сенцов перебуває у російській в’язниці абсолютно неадекватно скоєному.

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      Зазначимо, Макаревич активно критикує російську владу, зокрема президента РФ Володимира Путіна. На початку 2014 року музикант одним із перших виступив проти можливого введення російських військ на територію України під час анексії Криму, а також виступив проти агресії Росії на Донбасі.

      Водночас, на запитання журналістів Lenta.ru про те, як він відреагує на можливі рекомендації експертної ради Держдуми з культури відмовитися від гастролей в Україні, Макаревич емоційно відповів, що це не їх справа.

      Вибачте, а яке ваше діло? Їздили (в Україну – 24 канал) і ще поїдемо. Це ми самі вирішуємо,
      – сказав Макаревич.

      Хто такий Андрій Макаревич? Радянський і російський музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, лідер гурту "Машина времени". Заслужений артист РРФСР, Народний артист Росії. Негативно ставився до політичної системи СРСР. Тексти багатьох написаних Макаревичем пісень нерідко сприймалися шанувальниками групи, як такі, що несуть якийсь політичний підтекст.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера Олега Сенцова затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією.

      Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

      У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі у справі про тероризм.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Олег Сенцов
      Джерело: 24 Канал
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