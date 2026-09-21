Людмила Янукович могла померти в Росії: її номер не працює вже кілька місяців

У Росії телефонний номер колишньої дружини експрезидента України Людмили Янукович отримав у реєстрах статус такого, що належить померлій особі. Відповідні зміни в базах даних з'явилися ще 19 червня 2026 року, проте інших підтверджень її смерті наразі немає.

Про це повідомляє проєкт "Телебачення Торонто".

Чи правда, що Людмила Янукович могла померти?

Під час дослідження цифрових слідів родини експрезидента-втікача журналісти виявили мобільний номер, який використовувався для входу на російський портал "Госуслуги".

Перевіривши контакт у спеціалізованих реєстрах, розслідувачі з'ясували, що від середини червня 2026 року за цим номером зафіксовано особливу позначку.

Ми знайшли телефон, який Людмила Янукович використовувала на порталі "Госуслуги". Від 19 червня 2026 року він зазначений як номер померлої особи. Тому, можливо, її вже немає,

– йдеться у матеріалі розслідувачів.

Водночас автори розслідування наголошують, що зміна статусу номера в реєстрах може слугувати лише непрямим свідченням. Наразі жодних інших офіційних чи документальних підтверджень факту смерті немає.

Людмила Янукович роками уникала публічності

Після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році його колишня дружина виїхала за межі країни та повністю припинила будь-яку публічну діяльність.

Експодружжя залишалося в офіційному шлюбі понад чотири десятиліття, проте їхні шляхи остаточно розійшлися в еміграції. У 2017 році Віктор та Людмила Януковичі офіційно оформили розлучення після 45 років спільного життя.

Найбільшої відомості в Україні колишня дружина експрезидента набула під час подій Помаранчевої революції 2004 року через свій виступ у Донецьку про "наколоті апельсини".

До речі, сам Янукович, згідно з інформацією розслідувачів, може мешкати у новому "Межигір'ї" під фейковим ім'ям.