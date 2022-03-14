Ймовірність "зеленого коридору" з Чернігова обговорять, – глава ОВА

В'ячеслав Чаус не виключає можливості відкриття гуманітарного коридору з Чернігова. Принаймні таку можливість обговорять сьогодні, 14 березня.

У своєму телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що обговорить можливість відкриття "зеленого коридору". Спільно з центральною владою спробують розробити план евакуації містян з Чернігова та деяких населених пунктів.

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Обговорення "зеленого коридору" з Чернігова відбудеться сьогодні

В'ячеслав Чаус зазначив, що спілкуватиметься з центральною владою та ЗСУ. Глава Чернігівської ОВА планує обговорити можливість реалізації плану з евакуації населення з Чернігова та деяких населених пунктів, які постраждали від окупантів.

Щойно буде рішення, я обов'язково повідомлю,

– підкреслив він.

В'ячеслав Чаус також зазначив, що у містах уже формуються певні колони. Мешканців області він закликав бути обережним, а також чекати централізованої евакуації.

Раніше глава Чернігівської ОВА наголошував на тому, що не готовий жертвувати життями містян. Мовляв, він бачить, як окупанти дотримуються своїх обіцянок.

Напередодні Ірина Верещук звернулася до тих, хто планує виїжджати поза гуманітарними коридорами. Міністерка зазначила, що це небезпечно, а також закликала людей не ризикувати своїми життями та життями рідних.

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