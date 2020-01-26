Сьогодні день народження Михайла Жизневського – білоруського учасника Революції Гідності, якого вбили на Майдані 22 січня шість років тому. У пам'ять про героя люди влаштовують ходу в Україні та Білорусі.

У Києві близько 200 людей з прапорами України та Білорусі прямували з Михайлівської площі до меморіалу Жизневському, який встановлений на місці загибелі майданівця. Там відбулось покладання квітів та віче. Сьогодні Михайлу могло б виповнитись 32 роки.

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"Нікого не покарано. Тим більше, ті (люди, – 24 канал), які посилали беркутівців, далі на службі. Усі, хто його знав (Жизневського, – 24 канал) казали, що відкрита людина була, добра. Справжній білорус", – розповів організатор маршу Олег Овчинніков.

Серед учасників маршу було дуже багато білорусів. Вони зазначили, що Михайло був для них прикладом боротьби.



У Києві пройшов марш пам'яті Михайла Жизневського / Фото: "Громадське"



Вшанувати пам'ять героя прийшло чимало білорусів та українців / Фото: "Громадське"



Близько 200 людей йшли з прапорами України та Білорусі / Фото: "Громадське"

Що відомо про Михайла Жизневського?У Євромайдані він брав участь з перших днів. Входив до Самооборони Майдану, брав участь в охороні об'єктів Майдану, чергував у наметах. Михайло вважався одним з найактивніших на Євромайдані. Останні сім років жив в Україні, адже білоруська влада його переслідувала.

Загинув Жизневський 22 січня 2014 року орієнтовно 9:00 від кулі снайпера, яка потрапила в серце. Це трапилось біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського. Батько Михайла висловив сумнівається, що винні в убивстві його сина будуть знайдені та покарані.