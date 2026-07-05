Немає буса, що зустрічав бійців з полону: депутатка Юлія Павлюк потрапила у ДТП з вантажівкою

Юлія Павлюк, яка керує Центральним регіональним центром Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, а також є депутаткою Вінницької міськради, зіткнулася з 45-тонною вантажівкою. В авто вона їхала разом з дитиною – на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це вона розповіла на своїй фейсбук-сторінці 4 липня.

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Що відомо про ДТП за участю Павлюк?

За словами депутатки, удар вантажівки ззаду прийняв на себе мікроавтобус, який залучали до процесу зустрічі українських військових з полону.

Більше з нами немає нашого буса, який зустрічав всіх наших Героїв. Сьогодні і він – Герой. Прийняв на себе удар 45-тонної фури, яка наздогнала нас позаду,

– написала жінка.

Павлюк висловила вдячність усім, хто перебував поруч у момент ДТП, і закликала берегти себе, назвавши врятовані життя "другим шансом".

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, зокрема, встановлюють особу та роль винуватця події.

Хто така Юлія Павлюк?

Юлія Валеріївна Павлюк (до шлюбу Приймак) народилася 15 грудня 1984 року в Києві та останніми роками займається громадською й політичною діяльністю у Вінниці.

Вона очолює Центральний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, є депутаткою Вінницької міської ради, радницею голови Вінницької обласної ради, а також співзасновницею благодійного фонду "Стратегія Відродження України".