Подробиці ДТП, а також кадри з місця інциденту показали в поліції Миколаївщини.

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Що відомо про аварію?

Зіткнення сталося на трасі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне й Нечаяне. Там зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажний автомобіль Volvo.

Наслідки смертельної ДТП: дивіться фото поліції

Як стверджують свідки, причиною могло стати порушення правил водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.

Так, поліціянти організували спецоперацію та розшукали ймовірного винуватця смертельної ДТП.

Зауважте! Унаслідок аварії загинули 12 людей. Ще 6 отримали поранення.

Правоохоронці зупинили водія кросовера на трасі "Благовіщенське-Миколаїв". Ним виявився 45-річний житель іншого регіону.

Кадри з місця ДТП у Миколаївській області: дивіться відео поліції

Нагадаємо, на Львівщині 24 червня патрульні затримали 24-річного чоловіка, який утік від поліції та під час втечі скоїв смертельну ДТП. Після затримання він зізнався у вбивстві власної матері. Інцидент стався вранці в Пустомитах на вулиці Глинській, повідомили в поліції Львівської області.

Окремо, 20 червня в Дарницькому районі Києва на вулиці Садовій сталася ДТП: водій Hyundai у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у магазин. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.