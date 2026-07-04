Аварія сталась на трасі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ". Про це повідомила поліція Миколаївщини.

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Подробиці жахливої ДТП

Повідомлення про аварію між селами Красне та Нечаяне до поліції надійшло близько 7:40.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter їхав з Одеси до Миколаєва з пасажирами. Він виїхав за межі проїзної частини, перекинувся та неконтрольовано виїхав на зустрічну смугу. Там й зіткнувся з вантажівкою Volvo.

За попередніми даними, унаслідок ДТП загинули дев'ятеро людей. Ще вісім осіб постраждали.

Наслідки зіткнення транспортних засобів / Фото ДСНС, поліції Миколаївщини

На місці події працюють слідчі поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників,

– додали поліцейські.

Рятувальники ДСНС допомагають ліквідовувати наслідки автотрощі, евакуювати постраждалих та тіла загиблих з мікроавтобуса. На місці ДТП також працює психолог служби.

Нагадаємо, 2 липня на Рівненщині сталась смертельна ДТП на залізничному переїзді: поїзд зіткнувся із маршруткою. Внаслідок аварії четверо людей загинули та 13 постраждали.