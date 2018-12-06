15:48
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Юлія Тимошенко та "Батьківщина" підтримали припинення дії договору про дружбу з РФ

      166 Читать новость на русском
      Голосування
      Голосування / prm.ua

      "Батьківщина" одностайно проголосувала за законопроект "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" (№ 0206).

      Як наголосив під час розгляду відповідного документу народний депутат від "Батьківщини" Борис Тарасюк, це питання стратегічної ваги для нашої держави.

      "Законопроект, який ми розглядаємо, вніс президент України. Можна поставити запитання: а де Президент України, а де міністр закордонних справ при розгляді цього стратегічно важливого питання", – обурився він.

      Борис Тарасюк також продемонстрував заяви Юлії Тимошенко, Григорія Немирі та Сергія Власенка, які наразі перебувають у відрядженні у Вашингтоні на запрошення Конгресу і Сенату США, з офіційним проханням до голови ВРУ Андрія Парубія зарахувати їх голоси "За" денонсацію дружби з РФ.

      Свою заяву лідер "Батьківщини" заздалегідь опублікувала на особистій сторінці у Facebook, додавши також відповідні звернення депутатів з її фракції, які також перебувають сьогодні в Америці.

      "На жаль, я сьогодні фізично не можу бути присутня на засіданні парламенту, позаяк перебуваю в США з візитом. Це дуже важлива поїздка для формування нових систем безпеки та гарантій Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Вона заздалегідь погоджена і не могла бути скасована чи перенесена на інший тиждень", – написала вона.

      Юлія Тимошенко наголосила, що це офіційна і послідовна позиція її особиста та її політичної сили.

      Лідер партії нагадала також, що саме Борис Тарасюк вніс відповідний проект про припинення дружби з Росією ще на самому початку роботи Верховної Ради VIII-го скликання.

      Зі свого боку депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко зазначив з трибуни парламенту, що сьогоднішнє рішення є правильним, але запізнілим.

      "У тому, що 4 роки не розривався цей договір про дружбу, є склад державної зради. І треба буде, коли для цього будуть правові умови, обов’язково вияснити, хто організував цю чотирирічну затримку з розірвання договору. Винні за це мають бути покарані!" – заявив він.

      Представляючи позицію партії Борис Тарасюк, нагадав, що ще у 2015 році разом із колегами по фракції він вніс законопроект про зупинення дії принаймні декількох статей відповідного договору, включно з одіозною статтею про стратегічне партнерство між Україною та Росією, але МЗС не знайшло для цього підстав.

      Теги: Україна – Росія Верховна Рада Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сьогодні , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1510
      "Скромні" володіння несвятих отців
      сьогодні , 15:00 "Скромні" володіння несвятих отців
      Дмитро Снєгирьов 889
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      5 грудня , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      1454
      Фігурант корупційних скандалів Остапюк хоче повернутись в "Укрзалізницю"
      сьогодні , 14:23 Фігурант корупційних скандалів Остапюк хоче повернутись в "Укрзалізницю"
      146
      Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      сьогодні , 14:15 Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      Євгенія Мазур 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук