Юлія Тимошенко та "Батьківщина" підтримали припинення дії договору про дружбу з РФ

"Батьківщина" одностайно проголосувала за законопроект "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" (№ 0206).

Як наголосив під час розгляду відповідного документу народний депутат від "Батьківщини" Борис Тарасюк, це питання стратегічної ваги для нашої держави.

"Законопроект, який ми розглядаємо, вніс президент України. Можна поставити запитання: а де Президент України, а де міністр закордонних справ при розгляді цього стратегічно важливого питання", – обурився він.

Борис Тарасюк також продемонстрував заяви Юлії Тимошенко, Григорія Немирі та Сергія Власенка, які наразі перебувають у відрядженні у Вашингтоні на запрошення Конгресу і Сенату США, з офіційним проханням до голови ВРУ Андрія Парубія зарахувати їх голоси "За" денонсацію дружби з РФ.

Свою заяву лідер "Батьківщини" заздалегідь опублікувала на особистій сторінці у Facebook, додавши також відповідні звернення депутатів з її фракції, які також перебувають сьогодні в Америці.

"На жаль, я сьогодні фізично не можу бути присутня на засіданні парламенту, позаяк перебуваю в США з візитом. Це дуже важлива поїздка для формування нових систем безпеки та гарантій Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Вона заздалегідь погоджена і не могла бути скасована чи перенесена на інший тиждень", – написала вона.

Юлія Тимошенко наголосила, що це офіційна і послідовна позиція її особиста та її політичної сили.

Лідер партії нагадала також, що саме Борис Тарасюк вніс відповідний проект про припинення дружби з Росією ще на самому початку роботи Верховної Ради VIII-го скликання.

Зі свого боку депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко зазначив з трибуни парламенту, що сьогоднішнє рішення є правильним, але запізнілим.

"У тому, що 4 роки не розривався цей договір про дружбу, є склад державної зради. І треба буде, коли для цього будуть правові умови, обов’язково вияснити, хто організував цю чотирирічну затримку з розірвання договору. Винні за це мають бути покарані!" – заявив він.

Представляючи позицію партії Борис Тарасюк, нагадав, що ще у 2015 році разом із колегами по фракції він вніс законопроект про зупинення дії принаймні декількох статей відповідного договору, включно з одіозною статтею про стратегічне партнерство між Україною та Росією, але МЗС не знайшло для цього підстав.