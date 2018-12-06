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      Юлия Тимошенко и "Батькивщина" поддержали прекращение действия договора о дружбе с РФ

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      Голосование
      Голосование / prm.ua

      "Батькивщина" единогласно проголосовала за законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№ 0206).

      Как отметил во время рассмотрения соответствующего документа народный депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк, это вопрос стратегической важности для нашего государства.

      "Законопроект, который мы рассматриваем, внес президент Украины. Можно задать вопрос: а где Президент Украины, а где министр иностранных дел при рассмотрении этого стратегически важного вопроса", – возмутился он.

      Борис Тарасюк также продемонстрировал заявления Юлии Тимошенко, Григория Немыри и Сергея Власенко, которые сейчас находятся в командировке в Вашингтоне по приглашению Конгресса и Сената США, с официальной просьбой к главе ВРУ Андрею Парубию засчитать их голоса "За" денонсацию дружбы с РФ.

      Свое заявление лидер "Батькивщины" заранее опубликовала на личной странице в Facebook, добавив также соответствующие обращения депутатов из ее фракции, которые также находятся сегодня в Америке.

      "К сожалению, я сегодня физически не могу присутствовать на заседании парламента, поскольку нахожусь в США с визитом. Это очень важная поездка для формирования новых систем безопасности и гарантий Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. Она заранее согласована и не могла быть отменена или перенесена на другую неделю", – написала она.

      Юлия Тимошенко отметила, что это официальная и последовательная позиция, ее личная и ее политической силы.

      Лидер партии напомнила также, что именно Борис Тарасюк внес соответствующий проект о прекращении дружбы с Россией еще в самом начале работы Верховной Рады VIII-го созыва.

      Со своей стороны депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко отметил с трибуны парламента, что сегодняшнее решение является правильным, но запоздалым.

      "В том, что 4 года не расторгался этот договор о дружбе, есть состав государственной измены. И надо будет, когда для этого будут правовые условия, обязательно выяснить, кто организовал эту четырехлетнюю задержку с расторжением договора. Виновные за это должны быть наказаны!"– заявил он.

      Представляя позицию партии Борис Тарасюк напомнил, что еще в 2015 году вместе с коллегами по фракции он внес законопроект о приостановке действия по крайней мере нескольких статей соответствующего договора, включительно с одиозной статьей о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, но МИД не нашло для этого оснований.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Верховная Рада Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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