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      Юлія Тимошенко зустрілася з членами комітету Палати представників США зі збройних сил

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      Юлія Тимошенко та Джим Купер
      Юлія Тимошенко та Джим Купер / ba.org.ua

      У межах робочого візиту до США голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч із конгресменами Ріком Ларсеном, Джимом Купером та іншими членами комітету Палати представників США зі збройних сил.

      Сторони обговорили поточне загострення ситуації у війні Росії проти України після інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року та захоплення російськими силами українських моряків і суден, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Юлія Тимошенко звернулася до членів комітету зі збройних сил з проханням консолідувати зусилля щодо міжнародної підтримки нашої держави задля припинення російської агресії в Україні та досягнення миру.

      Також голова "Батьківщини" подякувала конгресменам за одностайну позицію США щодо подій в Україні та надану Сполученими Штатами безпекову допомогу Збройним силам України. Вона також висловила сподівання, що допомога триватиме і надалі.

      У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

      Нагадаємо, що з 4 до 7 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

      У рамках візиту голова партії "Батьківщина" вже провела зустрічі зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, президентом Національного демократичного інституту (NDI) Дереком Мітчелом, президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Твайнінгом та регіональним директором інституту з питань Євразії Стівеном Ніксом, президентом Фонду захисту демократій Кліффом Меєм, сенатором від штату Арканзас, членом сенатських комітетів з питань збройних сил та розвідки Томом Коттоном, членом комітету Сенату США з питань розвідки сенатором Джо Манчіном, сенатором від штату Іллінойс, високопоставленим членом Демократичної партії США та членом сенатського комітету з питань оборони Річардом Дурбіном, а також взяла участь у круглому столі Атлантичної Ради.

      Під час зустрічей головними темами для обговорення стали безпекова ситуація в нашій державі, зокрема ескалація війни Росії проти України, санкційна політика проти країни-агресора та проведення демократичних реформ.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Новини США Збройні сили України Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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