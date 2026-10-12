В Естонії новий президент: Юлле Мадізе склала присягу

Юлле Мадізе 12 жовтня склала присягу та офіційно обійняла посаду президента Естонії. Під час таємного голосування в парламенті її кандидатуру підтримав 71 депутат.

Про це повідомляє ERR.

Що відомо про Юлле Мадізе

51-річна Юлле Мадізе народилася й здобула освіту в Тарту. Вона є юристкою та науковицею у сфері права.

Раніше працювала в Міністерстві юстиції, Конституційній комісії Рійгікогу, Державному контролі (на посаді головного аудитора) та на посаді радниці президента з правових питань. З 2015 року вона обіймає посаду канцлера юстиції. Наприкінці 2021 року її було перепризначено на цю посаду на другий термін.

Юлле Мадізе одружена з Лаурі Мадізе, який працює суддею Суду Європейського Союзу в Люксембурзі. Подружжя не має дітей. Батько Юлле Мадізе – Тину Антон, колишній політик і суддя Верховного суду.

Кандидатуру Мадізе на посаду президента висунули 75 депутатів Рійгікогу. Відповідні документи до Республіканської виборчої комісії подали представники Партії реформ, партій Eesti 200 та Isamaa, соціал-демократи, а також депутати, які не входять до жодної парламентської фракції.

У результаті таємного голосування Рійгікогу обрав Мадізе президенткою, віддавши за неї 71 голос.

Нагадаємо, що Естонія продовжує висловлювати підтримку Україні. Зокрема, країна закликала допомогти Україні знищити російські НПЗ у відповідь на нафтову угоду Трампа.