Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук 17 вересня оголосив про виключення нардепа Олександра Юрченка з фракції "Слуги народу".

Це трапилося наприкінці засідання парламенту, передає 24 канал. До цього колега Юрченка Євгенія Кравчук повідомляла, що він сам написав заяву на вихід із фракції 15 вересня.

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Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення зі складу фракції народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича,

– сказав по закінченню засідання парламенту Стефанчук.

Зверніть увагу! Оскільки Юрченко вийшов із фракції за власним бажанням, то жодних дій його колеги не повинні були робити. Окрім того, Юрченко – мажоритарник, тому, при виході із фракції за власним бажанням, він не втрачає мандат автоматично. Якщо він сам його не здасть, то залишатиметься позафракційним.

Справа Юрченка: коротко