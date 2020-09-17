Юрченка виключили з фракції "Слуги народу"
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Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук 17 вересня оголосив про виключення нардепа Олександра Юрченка з фракції "Слуги народу".
Це трапилося наприкінці засідання парламенту, передає 24 канал. До цього колега Юрченка Євгенія Кравчук повідомляла, що він сам написав заяву на вихід із фракції 15 вересня.
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Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення зі складу фракції народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича,
– сказав по закінченню засідання парламенту Стефанчук.
Справа Юрченка: коротко
- Виходу Юрченка з фракції передував неабиякий корупційний скандал.
- Річ у тім, що НАБУ опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику.
- Як відомо, ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Також зазначали, що згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.
- В Офісі генпрокурора спочатку заявили, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна. Казали, що відомство не отримувало матеріалів по цій справі.
- Вже 17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру Юрченку таки підписала. Відомо, що прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.