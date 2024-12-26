З вами через роки: YouTube 24 Каналу сягнув 8 мільйонів підписників

Велика сім'я YouTube 24 Каналу продовжує зростати. У грудні 2024 року наш канал перетнув позначку у 8 мільйонів підписників.

Ютуб-канал 24 Каналу створено у 2006 році з того часу він встиг побити рекорди українського ютубу та навіть вирватися у світові чарти. І це все разом – разом з нашими глядачами.

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Кожен підписник – це крок 24 Каналу вперед

У останні дні перед Новим роком ви подарували нам найкращий подарунок – свою довіру. YouTube 24 Каналу досяг позначки у 8 мільйонів підписників та продовжує невпинно зростати.

Зауважимо, наш канал впевнено тримається у топі україномовного ютубу. Минулоріч він займав третю позицію серед всіх каналів України. Також ми перші серед всіх новинних каналів – і продовжує нарощувати перевагу.

Зазначимо, що це стало можливим завдяки титанічній роботі всієї команди: ведучих, журналістів, операторів, редакторів та багатьох інших людей, що залишаються поза кадром. Але найголовніше – це було б неможливо без вас, наших глядачів. Ми вдячні вам й продовжуємо розвиватися, аби в новому році й далі радувати вас якісним та достовірним контентом.

Принагідно, якщо ви досі не підписані на YouTube 24 Каналу, сьогодні чудовий день, аби це виправити! Станьте частинкою великої і єдиної інформаційної родини, аби бути в курсі найголовніших новин України і світу.

Вже майже два десятки років ютуб-канал 24 Каналу з вами і ми продовжуємо працювати і протистояти агресії Росії в інформаційному полі.