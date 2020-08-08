Львів'яни відсвяткували ювілей горбатого "Запорожця". Цьогоріч перша українська малолітражка ЗАЗ-965 відзначає 60-ту річницю. Карантин завадив власникам горбатих з'їхатися на ювілейний міжнародний зліт у Запоріжжя, тож відсвяткувати з розмахом не вдалося.

Втім камерні розваги львів'яни таки влаштували. Детальніше про день народження машини-легенди – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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ЗАЗ 965 – перший серійний український автомобіль. Його випускали в Запоріжжі на заводі "Комунар". Тоді "горбатий" коштував майже 2 тисячі радянських карбованців. Нині є радше сувенірне нагадування про колись популярне авто.



На святкуванні у Львові представили "Запорожця", розфарбоване, як комашку. Він доїхав до Берліна і повернувся назад без жодної поламки.



"Запорожець"-сонечко / Фото 24 каналу

Тому ця машина вже довела, що має право на існування в найвищому класі. Автомобіль повністю автентичний, незмінений, в ньому є рідний двигун, в нього рідна ходова,

– розповів власник "горбатого" Дмитро Кузнєцов.



Святкування день народження "Запорожця" у Львові / Фото 24 каналу