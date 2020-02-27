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      З 1 березня газ можуть вимкнути в низці областей: де саме

      - Читать новость на русском
      З 1 березня газ можуть вимкнути в низці областей / vchasnoua.com

      Загроза відключення тепла в помешканнях українців зберігається у 8 областях. Вже 1 березня "Нафтогаз" може припинити постачати туди газ через борги 16 підприємств-виробників тепла.

      Тепловики не виконують жодної з умов щодо розрахунків, інформує пресслужба "Нафтогазу".

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      Від 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників провели необхідні мінімальні платежі "Нафтогазу". Тому українці, помешкання яких опалюються через цих тепловиків, не залишилися без газу.

      У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, – йдеться в повідомленні.

      Жителі яких областей України можуть залишитися без тепла:

      • Дніпропетровської;
      • Київської;
      • Луганської;
      • Одеської;
      • Полтавської;
      • Харківської;
      • Херсонської;
      • Хмельницької.

      "Нафтогаз" письмово повідомив ці підприємства про необхідність оплатити послуги, щоб уникнути відключення газу з 1 березня 2020 року.

      борги тепловиків нафтогаз
      Борги за газ тепловиків / Інформація від "Нафтогазу"

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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Опалювальний сезон Комунальні послуги Газ Нафтогаз
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