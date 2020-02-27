З 1 березня газ можуть вимкнути в низці областей: де саме

Загроза відключення тепла в помешканнях українців зберігається у 8 областях. Вже 1 березня "Нафтогаз" може припинити постачати туди газ через борги 16 підприємств-виробників тепла.

Тепловики не виконують жодної з умов щодо розрахунків, інформує пресслужба "Нафтогазу".

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Від 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників провели необхідні мінімальні платежі "Нафтогазу". Тому українці, помешкання яких опалюються через цих тепловиків, не залишилися без газу.

У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, – йдеться в повідомленні.

Жителі яких областей України можуть залишитися без тепла:

Дніпропетровської;

Київської;

Луганської;

Одеської;

Полтавської;

Харківської;

Херсонської;

Хмельницької.

"Нафтогаз" письмово повідомив ці підприємства про необхідність оплатити послуги, щоб уникнути відключення газу з 1 березня 2020 року.



Борги за газ тепловиків / Інформація від "Нафтогазу"