З 1 березня газ можуть вимкнути в низці областей: де саме
Загроза відключення тепла в помешканнях українців зберігається у 8 областях. Вже 1 березня "Нафтогаз" може припинити постачати туди газ через борги 16 підприємств-виробників тепла.
Тепловики не виконують жодної з умов щодо розрахунків, інформує пресслужба "Нафтогазу".
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Від 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників провели необхідні мінімальні платежі "Нафтогазу". Тому українці, помешкання яких опалюються через цих тепловиків, не залишилися без газу.
У зоні ризику залишаються 16 виробників тепла, – йдеться в повідомленні.
Жителі яких областей України можуть залишитися без тепла:
- Дніпропетровської;
- Київської;
- Луганської;
- Одеської;
- Полтавської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Хмельницької.
"Нафтогаз" письмово повідомив ці підприємства про необхідність оплатити послуги, щоб уникнути відключення газу з 1 березня 2020 року.