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      З березня газ для промисловості значно подешевшає: скільки він коштуватиме

      - Читать новость на русском
      Скільки коштуватиме з 1 березня газ для промисловості / ukrinform.ua

      У "Нафтогазі" анонсували зниження цін на газ для промисловості. З 1 березня для цієї категорії споживачів газ стане дешевшим майже на 15%.

      Знизять як максимальні ціни на газ для промисловості, так і мінімальні. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба "Нафтогазу".

      Зверніть увагу: Опалення в низці областей України можуть вимкнути вже 1 березня

      З 1 березня компанія знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 14,6% у порівнянні з лютим, а також максимальні – на 11,6%,
      – йдеться в повідомленні.

      Як фактично зміняться ціни:

      • мінімальна ціна становитиме 3 тисячі 981 гривню за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Раніше було 4 тисячі 661 гривня;
      • водночас максимальні ціни для промислових споживачів становитимуть 4 тисячі 606 гривень за тисячу кубометрів газу. Раніше було – 5 тисяч 208 гривень.

      Важливо! Раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв анонсував, що у лютому компанія перегляне ціни на газ для споживачів. Однак суттєве здешевлення газу очікує на українців влітку 2020 року. Січнева ціна на блакитне паливо становить 4 тисячі 650 гривень за тисячу кубометрів. Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року. Однак якщо порівнювати з груднем 2019 року, то ціна виросла на 8,7%.

      Рада слухає звіт уряду: онлайн-трансляція
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Тарифи на газ Ціни Нафтогаз Газ
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