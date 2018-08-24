"З Днем Незалежності, Україно! Війна триває": бойовики з усіх калібрів обстріляли наші позиції

Під вибухи артилерії та мінометів відсвяткували Збройні Сили України 27-му річницю української незалежності. Зокрема, у селищі Травневе, що на Донеччині, бій із російськими найманцями почався щойно стемніло. Військовим довелось відповідати, щоб захистити себе і позиції.

Бойовики почали надсилати перші "привітання" за декілька годин до Дня Незалежності. Ворог бив одразу по всіх позиціях бригади "Чорних запорожців".

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"Не лякає абсолютно. Оце гірше за все, що вже не боїшся", – сказав військовослужбовець 72 бригади ЗСУ Олег.

Отримавши відповідь, російські найманці вирішили підключити потужнішу зброю – над головою полетіли міни.

З днем незадежності, Україно та українці! Що я можу сказати – війна продовжується,

– зазначив боєць Роман.

У цих хлопців немає святкового настрою. Вони не відкорковують шампанське та не збираються на парад. Їх робота – виборювати незалежність у постійних боях з ворогом.

Після першої ночі бойовики значно знизили свою активність, побачивши, що у свято на позиціях української армії ніхто не розслабився.

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